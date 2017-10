Regionalsport Schwarzwald Panthers weiter auf Beutezug

Schwenninger Basketballer bezwingen Stuttgart. Stuttgarter Rudelbildung führt zu Freiwurf

Basketball, Regionalliga: Wiha Panthers Schwenningen – MTV Stuttgart 85:66 (24:15, 22:23, 20:17, 19:11). (tho) Der Beutezug der Panthers dauert an. Die Schwenninger Basketballer bezwangen vor knapp 600 Zuschauern in der Deutenbergsporthalle auch den MTV Stuttgart klar mit 19 Punkten Vorsprung.

Mit einem Start nach Maß begannen die Schwenninger Korbjäger und führten innerhalb weniger Minuten bereits mit 6:0, ehe Gästetrainer Torsten Böhringer eine Auszeit nahm, um seine Mannschaft wach zu rütteln. Das schien zu fruchten, denn der Stuttgarter Cyril da Silva leitete mit schnellen Gegenzügen tolle Angriffe ein. Aber das Schwenninger Prunkstück, die Defensive, hielt sehr gut dagegen. Der Schwenninger Barovic konnte aufgrund seiner 2,13 Meter Körpergröße ein ums andere Mal starke Rebounds einfahren und so zum Gegenangriff blasen. Auch die Dreierquote schien an diesem Abend kein Problem darzustellen. Gleich der erste Versuch durch Pangarov (8 Punkte) fand den Weg ins Ziel.

Das zweite Viertel ging 23:22 an die Stuttgarter, denn sie fanden immer wieder Lücken, welche durch Rebounds ermöglichst wurden. Die Basketballer aus der Landeshauptstadt machten es zum Schluss des zweiten Abschnitts sehr gut, indem sie den in Schwenningen nicht unbekannten Nick Mosley stark in Szene setzten. Mosley war es auch, der sich zum Ende des Viertels in einem Wortgefecht mit Schwenningens Christian Behrens anlegte. Da einige Stuttgarter Spieler auf dem Parkett für eine kleine Rudelbildung sorgten, dies laut Reglement aber nicht erlaubt ist, bekamen die Schwenninger gleich zu Beginn des letzten Spielabschnitts einen Freiwurf, welcher durch Tsvetkov (11 Punkte) sauber verwandelt wurde.

Während der Partie kamen nie ernsthafte Zweifel auf, wer die Halle als Sieger verlassen würde. Man merkte von Beginn an, dass Schwenningen trotz der Dreierschwäche (12 Prozent) ihre Qualität in der Defensive und unterm Korb mit Behrens (16 Punkte/15 Rebounds), Barovic (12/10) und dem quirligen Rasheed Moore (15/13) echte Korbjäger in den Reihen hatten. Auch der wiedergenesene Darius Pakamanis kam zu seinem zweiten Heimeinsatz. Er konnte während der zehn Minuten zwar nicht punkten, aber seine Wade hielt. Und das war das Wichtigste. „Die Stuttgarter haben aufopferungsvoll gekämpft und waren ein sehr guter Gegner. Das Team von Trainer Torsten Böhringer dürfte im Laufe der Saison noch für Furore sorgen“, sagte Panthers-Trainer Alen Velcic.

Am kommenden Samstag gastieren die Wiha Panthers beim aktuellen Tabellenführer Saarlouis, der in Limburg mit 77:75 gewann. In diesem Spiel könnten die Raubkatzen aus der Neckarstadt die Tabellenführung erobern.

Panthers: M. Fekete (11 Punkte), S. Tsvetkov (11), J. Zagorc (6), C. Behrens (16), D. Barovic (12), B. Pangarov (8), T. Tönjann (2), K. Karamatskos (4), R. Moore (15), D. Pakamanis.

