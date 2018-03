Regionalsport Schwarzwald Panthers trotzen dem harten Spielplan

Schwenningen gewinnt beide Wochenend-Spiele. Rasheed Moore zweimal bester Scorer

Basketball, Regionalliga: Die Wiha.Panthers sind auf dem Weg zur erneuten Meisterschaft in der Regionalliga nicht aufzuhalten. Selbst einen Doppelspieltag mit zwei Partien am Wochenende brachte den Tabellenführer nicht aus dem Tritt. Stattdessen baute das Team von Trainer Alen Velcic die Siegesserie auf 21 aus.

Wiha.Panthers VS – EVL Baskets Limburg 93:58 (25:13, 24:14, 20:18, 24:13). Den Anfang machte am Samstagabend ein glanzloser, aber überlegener Sieg über den abgeschlagenen Tabellenletzten Limburg. Die Gäste waren lediglich mit sechs Spielern angereist, von denen vier über die kompletten 40 Minuten auf dem Feld standen. Dabei reichte den Panthers vor knapp 450 Zuschauern eine mäßige Vorstellung im Energiesparmodus, um den spielerisch und körperlich klar unterlegenen Gast zu schlagen.

Schon in den ersten Minuten wurde die Marschroute der Panthers deutlich. Mit schneller Ballzirkulation rissen die Neckarstädter immer wieder Löcher in der behäbig verteidigenden Zonendefense der Limburger. Dadurch kamen die Gastgeber zu zahlreichen offenen Würfen. Zudem wurden immer wieder die Center Davor Barovic und Petar Madunic unter dem Korb angespielt, wo sie gegen die kleine Limburger Rumpftruppe klare Größenvorteile hatten. Schnell lagen die Panthers im ersten Viertel mit zehn Punkten in Führung.

Dennoch war den Panthers anzumerken, dass sie nicht mit allerhöchster Intensität und Konzentration agierten. So nahm Trainer Alen Velcic im zweiten Viertel zwei Auszeiten, nachdem Limburg den Rückstand zwischenzeitlich auf sieben Punkte reduzierte. Danach folgte ein 23:2-Lauf, mit dem die Mannschaft von Trainer Alen Velcic endgültig davonzog und das Spiel locker nach Hause schaukelte. Bis auf Sergey Tsvetkov, der in der Vorwoche einen Schlag auf die Rippen erlitt, kamen alle Spieler zu ordentlichen Einsatzminuten. „Die Hauptsache war der Sieg. Die vielen Wechsel haben oft den Spielfluss gestoppt. Mit unserer defensiven Leistung war ich nicht zufrieden“, sagte Trainer Velcic nach der Partie. Rasheed Moore, mit 23 Punkten Topscorer des Abends, analysierte: „Wir haben den Ball gut laufen lassen. Limburg haben wir wie ein Topteam behandelt. Gegen Saarlouis erwarte ich jedoch ein härteres Spiel.“

Wiha.Panthers VS – Sunkings SG Saarlouis/Dillingen 92:78 (23:21, 26:17, 24:22, 17:18). Moore sollte Recht behalten. Der Tabellenvierte stellte im Gegensatz zu Limburg am Vortag einen deutlich stärkeren Gegner dar. Die Saarländer reisten mit einer sieben Mann starken Truppe an, die individuell klar stärker ist als Limburg. Doch auch die Panthers schrumpften ihre Rotation. Torben Tönjann kam nicht zum Einsatz, und auch die Center Davor Barovic (fünf Minuten) und Petar Madunic (sieben) standen nur im ersten Viertel kurz auf der Platte. Vielmehr setzte Alen Velcic häufig auf die „Smallball“-Aufstellung mit Kosta Karamatskos, Nikola Fekete, Jaka Zagorc, Sergey Tsvetkov und Rasheed Moore.

Saarlouis erwischte vor etwa 500 Zuschauern einen guten Start und führte nach gut vier Minuten mit fünf Zählern. Bis zum Ende des ersten Abschnitts arbeiteten sich die Gastgeber aber heran und gingen mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung in die erste Viertelpause.

Der zweite Abschnitt war lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe die Schwenninger bis zur Halbzeit auf 13 Punkte davonzogen. Dies setzte sich auch in Hälfte zwei fort, als die Panthers zwischenzeitlich mit 21 Punkten in Führung lagen. Zwar brachten sie den Sieg problemlos über die Zeit, der intensive Doppelspieltag hinterließ jedoch Spuren in der Mannschaft. „Offensiv haben wir gut gespielt, defensiv jedoch nicht. Man hat gemerkt, dass uns gegen Ende die Kraft gefehlt hat. Unterm Strich haben wir diese doppelte Aufgabe sehr gut gelöst. Nun bereiten wir uns auf die letzten fünf Spiele vor“, resümierte Velcic am Ende eines intensiven Wochenendes.

Gegen Saarlouis war erneut Rasheed Moore mit 27 Punkten bester Scorer. Kosta Karamatskos überzeugte mit elf Assists, und auch Kapitän Nikola Fekete bot mit 21 Zählern eine gute Leistung.