Regionalsport Schwarzwald Panthers müssen noch warten

2. Basketball-Bundesliga vertagt Bekanntgabe der Lizenzierung

Basketball: (kat) Das Warten geht weiter: Die ursprünglich heute erwartete Lizenzvergabe der ProB an die Basketballer der Wiha Panthers VS verzögert sich bis Montag.

Der Grund für die verspätete Erteilung der Lizenz an den Regionalligameister deutet aber nicht auf Fehler der Panthers im Lizenzierungsverfahren hin. Vielmehr muss die 2.Basketball-Bundesliga eine unvorhergesehene Änderung vornehmen: Weil die Kölner RheinStars ihre ProA-Mannschaft zurückziehen und künftig eine Klasse tiefer antreten werden, müssen die Teilnehmerfelder für ProA und ProB nochmals neu sortiert werden und ein Nachrücker für die Kölner in das Unterhaus ermittelt werden. Grund für den Rückzug des Tabellenvierten der abgeschlossenen Saison ist, dass deren Zuschauerschnitt von rund 1500 Fans in der ProA nicht ausreicht, um die hohen Kosten für die 18.000 Personen fassende Lanxess-Arena zu stemmen. Daher werden sie in der kommenden Spielzeit ihre Heimspiele in der deutlich kleineren ASV-Sporthalle austragen. Nutznießer dieses Rückziehers können nun die Artland Dragons sein, die in den Playoffs den sportlichen Aufstieg verpasst hatten.

Für die Panthers hat diese Nachricht keine Auswirkungen. Der Brief mit dem positiven Lizenzbescheid dürfte nun am Montag kommender Woche eintreffen. Die Schwenninger nehmen dies gelassen: "Nicht das Zittern geht weiter, sondern die Vorfreude auf die Lizenz", so Rhode, der die umfassenden Unterlagen mit einem sehr positiven Gefühl bei der 2.Basketball-Bundesliga GmbH eingereicht hat. "Wenn bei den rund 125 Seiten irgendwas nicht stimmen sollte, weiß ich nicht, was wir noch hätten anders machen sollen. Ich habe das Gefühl, dass die ProB Schwenningen gerne haben will."

Weil sich die endgültige Planungssicherheit noch einige Tage nach hinten verschiebt, ruhen die konkreten Vorbereitungen für die kommende Saison etwas länger. Trainer Alen Velcic treibt im Hintergrund aber die Kaderplanung weiter voran und sondiert den Spielermarkt nach deutschen Spielern. Aufgrund der in der ProB bestehenden Ausländerregelung müssen die Panthers eine nahezu komplett neue Mannschaft auf die Beine stellen.