Regionalsport Schwarzwald Panthers machen ihr Meisterstück

Schwenninger Basketballer holen erneut Titel in der Regionalliga Südwest

Basketball: Am Samstagabend knallten bei den wiha.Panthers die Sektkorken. Mit einem überlegenen 85:59-Erfolg in Fellbach sicherten die Schwenninger Basketballer am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest. Damit verteidigten sie zugleich den Titel und können sich nun auf die 2. Basketball-Bundesliga Pro B freuen.

In ihrem letzten Saisonspiel zeigten die Panthers von Beginn an klar auf, dass ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen sein wird. Nach dem ersten Viertel führten sie mit sechs Zählern Vorsprung, zur Halbzeit waren es bereits 14 Punkte und nach dem dritten Viertel war beim Stand von 67:39 der Titel so gut wie in der Tasche. Den letzten Durchgang konnten die Raubkatzen und ihre knapp 200 mitgereisten Fans beruhigt angehen und sich bereits auf die anschließende Meisterparty freuen.