Regionalsport Schwarzwald Panthers kommen wieder auf Touren

Offensive der Schwenninger Basketballer läuft wieder. Schweres Wochenende steht bevor

Basketball, Regionalliga: Die spielfreie Woche tat offensichtlich richtig gut. Mit frischem Elan und wiederentdeckter Offensivstärke besiegten die Wiha.Panthers am Sonntag Mainz mit 105:74. Nun wartet ein straffes Programm.

Auf Touren: Zum vierten Mal in dieser Saison knackten die Panthers die magische Grenze von 100 Punkten. Torben Tönjann war diesesmal derjenige, der die entscheidenden Punkte zum Erreichen dieser Marke erzielte und einen Kasten Bier ausgeben darf und muss. Viel wichtiger ist jedoch die Erkenntnis, dass die Offensiv-Maschine der Schwenninger nach zuletzt einigen Fehlzündungen wieder rund läuft. Zwar lag die Bilanz der erfolgreichen Dreierversuche mit 33 Prozent immer noch unter den eigenen Ansprüchen des Tabellenführers, ist aber eine klare Steigerung im Vergleich zu den Vorwochen. Das letzte 100-Punkte-Spiel datiert noch aus dem Jahr 2017, als die Panthers im Weihnachtsspiel Fellbach 120 Punkte einschenkte.

Gute Vertretung: Boyko Pangarov hatte in Mainz mit drei von fünf Treffern aus der Distanz ein „heißes Händchen“. Der Aufbauspieler hat die Grippe, die ihn vor zwei Wochen in Stuttgart außer Gefecht setzte, überwunden und knüpfte an seine guten Leistungen in der Rückrunde an. Auch der erfahrene Darius Pakamanis leistete mit 17 Punkten und einer starken Abwehrarbeit seinen Beitrag zum Erfolg. Beide, sowohl Pakamanis als auch Pangarov, machten gemeinsam mit Jaka Zagorc einen guten Job, den erkrankten Kosta Karamatskos zu vertreten.

Kein Leckerbissen: Das Duell in Mainz war spielerisch kein Augenschmaus. Die Gastgeber versuchten, mit aggressiver Verteidigung dem schnellen Tempospiel der Schwarzwälder standzuhalten. Dies resultierte in zahlreichen Fouls und Unterbrechungen, die den Spielfluss ständig stoppten. In der Summe begingen die Mainzer 27 (!) Fouls und schickten die Panthers 38 (!!) Mal an die Freiwurflinie, wo die Schwenninger 27 Versuche versenkten. Doch auch die Neckarstädter foulten in dieser Partie 22 Mal. Viel wichtiger als eine spielerische Glanzleistung war den Raubkatzen ohnehin der Sieg. „In dieser Phase der Saison zählen nur Ergebnisse. Es ging nicht darum, schön zu spielen und den Gegner mit 30 Punkten Vorsprung zu schlagen, sondern nur um die zwei Punkte“, betonte Panthers-Pressesprecher Holger Rhode.

Straffes Programm: Nun gilt es für die Panthers, sich für eine sowohl körperlich als auch psychische Herausforderung vorzubereiten. Es steht nämlich ein Hammer-Wochenende an: Zuerst kommt am Samstag der abgeschlagene Tabellenletzte Limburg auf den Deutenberg, ehe nur gut 20 Stunden nach Schlusssirene dieser Partie der Tabellenvierte Saarlouis Zählbares aus Schwenningen mitnehmen will. Es wird die Aufgabe von Trainer Alen Velcic, die Spielzeiten und damit die Belastungen gleichmäßig zu verteilen.