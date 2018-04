Regionalsport Schwarzwald Panthers knacken Koblenzer Festung

Schwenninger Basketballer gewinnen Topspiel. Erneuter Titelgewinn nun in greifbarer Nähe

Basketball, Regionalliga: SG Lützel/Post Koblenz – Wiha Panthers VS 63:77 (16:22, 13:22, 19:14, 15:19). War dies bereits das Meisterstück? Jedenfalls sind die wiha.Panthers Schwenningen dem erneuten Titelgewinn in der Regionalliga nach dem überzeugenden 77:63-Sieg beim Tabellendritten Koblenz nun ganz nah.

Bis drei Spieltage vor Schluss war die Sporthalle auf der Karthause in Koblenz eine uneinnehmbare Festung. Alle Spiele hatten die Moselstädter dort gewonnen – bis der Tabellenführer aufkreuzte. Mit einer starken Leistung vor allem in der Defensive ließen die Schwenninger keinen Zweifel daran, wer die beste Mannschaft der Liga ist. 63 erzielte Punkte sind absoluter Negativwert der Koblenzer in dieser Saison.

Unterstützt von rund 100 Panthers-Fans, die die Halle lautstärketechnisch fest im Griff hatten, schickte Trainer Alen Velcic erneut die „Smallball“-Aufstellung ohne Center ins Rennen. Diese Taktik hat sich bereits im Heimspiel gegen Langen vor Ostern bezahlt gemacht. Die Gäste erwischten den besseren Start. Rasheed Moore eröffnete die Punktejagd mit einem Dreier. Es sollte nicht sein letzter an diesem Abend gewesen sein. Von Beginn an erarbeiteten sich die Doppelstädter eine leichte Führung von vier bis acht Punkten, die sie bis zum Schluss verteidigten und ausbauten. Koblenz hatte nie die Chance zum Ausgleich oder gar zur eigenen Führung. „Es war ein sehr intensiv geführtes Spiel beider Mannschaften. Wir waren aber etwas fokussierter und besser vorbereitet. Den Koblenzern war aber anzumerken, dass sie uns unbedingt schlagen wollten“, analysierte Velcic, dessen Mannschaft in Hälfte eins stets die Zügel fest im Griff hatte. Zu Beginn des zweiten Viertels dehnte sich der Vorsprung der Panthers dank eines erneuten Dreiers von Moore erstmals auf über zehn Punkte. Folgerichtig gingen die Gäste mit einer komfortablen 15-Punkte-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber aggressiver und entschlossener zurück aufs Feld. „Im dritten Viertel hat Koblenz versucht, härter zu verteidigen. Dadurch hatten wir eine Phase, in der uns zu viele Ballverluste unterlaufen sind“, analysiert Aufbauspieler Kosta Karamatskos, der genauso wie Rasheed Moore über die vollen 40 Minuten auf dem Feld stand. Velcic ergänzt: „Wir haben im dritten Abschnitt offensiv nicht gut gespielt und uns von Koblenz beeindrucken lassen.“ Koblenz baute folglich das zwischenzeitliche 17-Punkte-Defizit langsam ab und war gegen Ende des dritten Viertels auf acht Punkte herangerückt. Doch immer dann, wenn der Gegner etwas näherkam, versenkten die Panthers einen wichtigen Dreier nach dem anderen. Vor allem Rasheed Moore hatte ein heißes Händchen von draußen, traf sechs seiner acht Versuche und war mit 28 Punkten bester Scorer der Partie. Zudem traf Darius Pakamanis beide seiner Versuche.

Im Schlussviertel legten die Panthers, die bewusst nur mit einer kleinen Siebener-Rotation spielten, nochmals eine Schippe drauf und entschieden die Partie. Die Koblenzer hatten kein Rezept mehr, das Schwenninger Abwehrbollwerk zu knacken, und mussten die erste Heimniederlage in dieser Saison einstecken. Somit haben die Panthers zwei Spiele vor Schluss den schwersten Brocken auf dem Weg zur Titelverteidigung aus dem Weg geräumt. Dementsprechend kannte der Jubel nach der Sirene bei Spielern und Fans keine Grenzen.

Für die Panthers spielten: Nikola Fekete (8 Punkte/1 Rebound/0 Assists), Sergey Tsvetkov (16/9/2), Jaka Zagorc (9/2/3), Petar Madunic (2/1/1), Kosta Karamatskos (4/6/9), Rasheed Moore (28/6/4), Darius Pakamanis (10/1/2) und Boyko Pangarov.