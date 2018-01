Regionalsport Schwarzwald Panthers gewinnen Basketball-Krimi

Heimsieg gegen Speyer nach großem Kampf. Madunic und Moore überragen im letzten Viertel

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers VS – Baskets Speyer 72:66 (25:25, 9:17, 18:18, 20:5). Die Wiha.Panthers haben dank eines famosen Schlussspurts den hochklassigen Basketball-Krimi gegen Speyer gewonnen und nehmen nun Kurs Richtung Aufstieg. Neuzugang Petar Madunic und Rasheed Moore leiteten die Aufholjagd ein.

Das Spiel hatte alles, was ein Basketball-Krimi braucht: zwei engagiert kämpfende Mannschaften, überragende Einzelkönner, einen dramatischen Spielverlauf und über 1000 Zuschauer, die die Deutenberghalle in einen Hexenkessel verwandelten.

Von Beginn an ging es zur Sache, von Abtasten keine Spur. Aufgrund der engen Mannverteidigung der Gäste zogen die Panthers immer wieder zum Korb, wurden aber in den ersten zwei Minuten gleich dreimal vom Center der Gäste, Pedro Farina, spektakulär geblockt. Diese Szenen waren nur ein Vorgeschmack auf die restlichen 38 Minuten.

Das erste Viertel war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit ständigen Führungswechseln, ehe Speyer mit 17:11 etwas davonzog. Daraufhin nahm Panthers-Trainer Alen Velcic eine Auszeit und brachte den kroatischen Neuzugang Petar Madunic erstmals aufs Feld. Die 2,12-Meter-Kante hatte gegen seine Gegenspieler klare Größenvorteile und glich das Spiel mit einem 6:0-Lauf quasi im Alleingang wieder aus.

Im zweiten Abschnitt verlagerte sich das Momentum langsam in Richtung der Pfälzer, die sich zahlreiche Offensivrebounds sicherten und meist einen Schritt schneller am Ball waren als die Panthers. Zudem haderten die Gastgeber mit den Schiedsrichtern, die die Panthers, vor allem Darius Pakamanis, früh in die Foul-Bredouille brachten. Die Doppelstädter erzielten in diesem Abschnitt gerade einmal neun Zähler, wohingegen Speyer 20 Punkte sammelte und bis zur Pausensirene auf neun Punkte davonzog.

Nach der Pausenansprache von Velcic war den Gastgebern die Entschlossenheit anzusehen. "Zum ersten Mal in dieser Saison musste ich sehr laut werden. Ich habe an die Ehre der Spieler appelliert und ihnen klargemacht, dass sie vor 1000 Zuschauern nicht so einen Schrott spielen können", zeichnet Velcic seine Ansprache nach. Diese zeigte zunächst Wirkung. Schnell verkürzten die Panthers das Defizit auf drei Punkte, ehe sich wieder zu viele Fouls und Ballverluste einschlichen. Zudem wollten selbst weit offene Dreier nicht fallen. So endete das dritte Viertel remis, sodass Speyer mit neun Punkten Vorsprung in die letzten zehn Minuten ging.

In diesen Schlussabschnitt lagen die Panthers zwischenzeitlich mit elf Punkten hinten und brauchten fast drei Minuten für den ersten Korberfolg, sodass sich leise Zweifel auf den Rängen breit machten. Mit einem wichtigen Dreier verkürzten die Gastgeber sechseinhalb Minuten vor Schluss auf fünf und weckten das Publikum wieder auf. Jaka Zagorc und Moore ließen den Rückstand auf einen Zähler schmilzen, ehe der starke Speyerer Aufbauspieler Jordan Rezendes wieder auf vier Punkte Unterschied (62:66) stellte. Auf die Auszeit von Velcic folgte die Show von Petar Madunic. Nach dem umjubelten Ausgleich durch Moore brachte der Neuzugang mit vier Punkten die Panthers auf die Siegerstraße. Die Defense der Gastgeber hatte die Speyerer Topspieler Rezendes und Sabate nun voll im Griff und erlaubte ihnen in den letzten viereinhalb Minuten keine Punkte mehr. Zudem ließen die Gäste vor allem im Schlussabschnitt viele Zähler von der Freiwurflinie liegen.

Mit einem Dunk 18 Sekunden vor Schluss machte Madunic den 72:66-Sieg der Doppelstädter und damit die Übernahme der Tabellenführung perfekt. Velcic: "Unsere Defense hat uns mal wieder den Arsch gerettet. Das war ein Sieg des Willens und auch ein Sieg der Fans, ohne die wir es nicht geschafft hätten. Wir haben einen sehr großen Schritt gemacht. Die Tabellenführung lassen wir uns nicht mehr nehmen."

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (5 Punkte/8 Rebounds/1 Assist), Jaka Zagorc (8/1/5), Petar Madunic (17/6/0), Davor Barovic (4/1/1), Boyko Pangarov (2/0/1), Kosta Karamatskos (10/4/9), Rasheed Moore (21/6/1), Darius Pakamanis (5/1/1), Nikola Fekete, Torben Tönjann und Franko Koljanin.