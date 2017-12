Regionalsport Schwarzwald Panthers: Weite Reise für ein "Grützenspiel"

Schwacher Auftritt der Schwenninger Basketballer in Kronberg. Testspiel soll im Team für neuen Schwung sorgen

Basketball: Trotz des ungefährdeten 81:65-Erfolges beim MTV Kronberg – der zehnte Sieg in Serie – haderten die wiha.Panthers VS über ihre wohl schwächste Saisonleistung. Die spielfreie Woche entpuppte sich beinahe als Stolperstein.

Beschwerliche Anreise: Die Busfahrt in den Hochtaunus gestaltete sich für die Panthers alles andere als komfortabel. Für die rund 300 Kilometer in die Stadt bei Frankfurt am Main benötigten die Basketballer vom Neckarursprung rund viereinhalb Stunden. Ein schwerer Schneesturm und eine unruhige Verkehrslage verzögerten den Trip erheblich. „Die Anreise war sehr grenzwertig. Wir hatten kaum Pausen während der Fahrt und sind erst eine Stunde vor Spielbeginn in der Halle angekommen. Wir wollten das Spiel aber unbedingt austragen, um eine Verhandlung am grünen Tisch zu vermeiden“, schilderte Panthers-Trainer Alen Velcic den Trip nach Hessen. Auf das Spiel hatten die besonderen Umstände jedoch keinen Einfluss. Velcic: „Wir waren aus anderen Gründen schlecht.“

Ohne Rhythmus: Die 14-tägige Spielpause war den Raubkatzen anzumerken. Schon im Vorfeld der Partie äußerte Velcic Bedenken, ob seine Mannschaft sofort an die starke Leistung im Topspiel gegen Koblenz anknüpfen könne. Nach dem Spiel in Kronberg war der Trainer um eine Erkenntnis reicher. „Uns hat der Rhythmus gefehlt. Unser Offensivspiel war sehr schlecht. Wir haben schlechte Blocks gestellt, und auch die Rebounds waren schlecht. Wir haben selbst einfachste Korbleger vergeben“, erklärt der Übungsleiter. Bereits beim Warmmachen sei ihm etwas an seiner Mannschaft aufgefallen: „Ich habe gesehen, dass manche Spieler nicht voll bei der Sache waren und habe sie daraufhin wachgerüttelt. “ Die zweite Hälfte war Velcic zufolge am Sonntag katastrophal. „Wir haben die beiden letzten Viertel nur mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen. In dieser Phase waren wir als Mannschaft komplett nicht da“, bemängelte der Trainer.

Arbeitssieg: Dass es trotz aller spielerischen Mängel letztlich doch noch für einen klaren Auswärtssieg reichte, unterstreicht die Dominanz, mit der die Panthers gemeinsam mit den beiden weiteren Spitzenteams aus Speyer und Koblenz die Liga in eine Zweiklassengesellschaft trennen. Während der gesamten 40 Minuten lagen die Doppelstädter in Führung und spielten den Sieg routiniert über die Zeit. Velcic: „Kronberg ist kein Maßstab für uns.“ Zwar zeichne es eine Spitzenmannschaft aus, auch mit einer schlechten Leistung die Punkte einzufahren, dennoch solle diese Haltung nicht zur Normalität übergehen. Velcic: „Es nervt mich kolossal, sonntags zehn Stunden lang im Bus zu sitzen, um dafür ein ‚Grützenspiel’ zu sehen.“

Erneute Pause: Die Schwenninger Basketballer haben nun die Chance, ihre Lehren aus dem Kronberg-Spiel zu ziehen und in der zweiwöchigen Pause im Spielrhythmus zu bleiben. Alen Velcic überlegt, ob er am kommenden Wochenende eventuell ein Trainingsspiel gegen einen Gegner aus der 2. Regionalliga, aus der Oberliga oder gegen eine Mannschaft aus dem nahen Ausland vereinbart.