Regionalsport Schwarzwald Panthers: Vom Jäger zum Gejagten

50 Fans begleiten Schwenninger Basketballer nach Tübingen

Basketball, Regionalliga: SV 03 Tigers Tübingen – Wiha.Panthers VS (Sonntag, 17.30 Uhr). Erstmals in dieser Saison gehen die Wiha.Panthers VS als Tabellenführer in ein Ligaspiel. Das Derby in Tübingen verspricht Heimspiel-Atmosphäre für die Panthers.

Rund 50 Schlachtenbummler werden die Raubkatzen im Fanbus in die Universitätsstadt begleiten. Die Euphorie ist bei der treuen Anhängerschaft nach dem grandiosen Sieg gegen den großen Kontrahenten Speyer förmlich zu greifen. Trainer und Mannschaft lassen sich davon allerdings nicht anstecken. „Die Stimmung in der Gruppe ist hervorragend. Dennoch muss ich auf die Bremse drücken. Es sind immer noch zwölf Spiele zu absolvieren. Da kann noch viel passieren“, hält Panthers-Trainer Alen Velcic den Ball flach.

Dennoch sieht der Coach seine Mannschaft in einer hervorragenden Ausgangsposition für das letzte Drittel im Meisterschaftsrennen: „Wir haben nach dem Speyer-Spiel in der Hinrunde gegen jede Mannschaft gewonnen. Das können wir in der Rückrunde wiederholen.“ Velcic sieht einen Vorteil im Spielplan, der in der Rückrunde etwas leichter sei als noch im Herbst und Winter. „Wir müssen unter anderem nicht mehr nach Speyer, Langen, und Saarlouis, die zuhause sehr unangenehm sein können. Daher ist das Rückrundenprogramm für uns okay.“

Auf dem Weg zur Meisterschaft kann ausgerechnet einer der ärgsten Konkurrenten den Panthers Schützenhilfe leisten. Sollte Speyer am Samstag im Verfolgerduell gegen den Tabellendritten Koblenz erneut patzen und die Panthers tags darauf in Tübingen gewinnen, wäre den Doppelstädtern der Titel angesichts von dann vier Punkten Vorsprung kaum noch zu nehmen.

Das Gastspiel bei der Reservemannschaft des Bundesligisten Walter Tigers wird allerdings kein Selbstläufer. In der Tübinger Uhlandhalle werden die Schwenninger traditionell nicht mit offenen Armen empfangen. Vielmehr herrscht beim Derby stets eine hitzige Atmosphäre. Velcic: „Das wird eine aufgeheizte Stimmung in der Halle. Daher freut es mich umso mehr, dass uns der Fanbus folgen und für ein gefühltes Heimspiel sorgen wird.“

Die Schwaben stehen mit 20 Punkten momentan auf Tabellenplatz fünf. Im Hinspiel am dritten Spieltag in der Deutenberghalle setzte es für die Mannschaft von Trainer Claus Sieghörtner eine krachende Ohrfeige. Mit 92:51 fertigten die Panthers den vermeintlichen Mitfavoriten auf den Aufstieg ab. Ob das Ergebnis am Sonntag erneut so deutlich ausfallen wird, hängt davon ab, ob die Topspieler der zweiten Mannschaft der Tigers wie Jacob Mampuya, Adrian Lind oder Pirmin Unger auflaufen werden. Alle drei mussten während der Hinrunde immer wieder im Kader des von Verletzungen geplagten Bundesligisten aushelfen. Am Sonntag erwartet Velcic jedoch einen Gegner in Bestbesetzung. Jacob Mampuya ist mit im Schnitt 22,4 Punkten drittbester Punktesammler der Liga. Auch Profi Adrian Lind, der vor der Saison vom Zweitligisten Nördlingen kam, kommt immer besser in Fahrt. Am vergangenen Wochenende erzielte Lind 37 Punkte gegen den Tabellenletzten Limburg.

In dieser Trainingswoche machte Panthers-Neuzugang Petar Madunic, der gegen Speyer einen fulminanten Einstand feierte, gute Fortschritte und wurde besser in das Spielsystem integriert. Auch Nikola Fekete ist auf dem Weg zur vollen Leistungsfähigkeit, sodass auch die Panthers mit dem kompletten Kader zum gefühlten Heimspiel nach Tübingen fahren werden.