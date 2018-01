Regionalsport Schwarzwald Panthers: Verstärkung für das Spitzenspiel

Schwenninger Basketballer fiebern Basketball-Hit gegen Speyer entgegen. Neuzugang kommt noch diese Woche

Basketball, Regionalliga: Mit dem klaren 75:46-Auswärtssieg beim TV Lich am vergangenen Samstag haben die Basketballer der Wiha.Panthers VS alle Partien seit dem dritten Spieltag gewonnen und fiebern nun dem Gipfeltreffen gegen Speyer entgegen. Die bisher einzige Niederlage datiert vom zweiten Spiel. Gegner damals war Speyer.

Beton angerührt: Mit nur 46 zugelassenen Punkten zeigten die Panthers ihre bis dato beste Defensivleistung der Saison. Nur eine Mannschaft (Crailsheim, 45 gegen Tübingen) erzielte in dieser Saison bisher weniger Zähler. Ein Grund für die dominante Abwehrarbeit war der eklatante Größenunterschied. „Der Center von Lich ist so groß wie unser Flügelspieler Rasheed Moore“, hatte Panthers-Trainer Alen Velcic bereits vor der Partie festgesellt und sollte Recht behalten. Vor allem der „Herr der Ringe“, Davor Barovic, legte mit 17 Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double auf und zeigte mit sechs Blocks seine Verteidiger-Qualitäten. Auf der anderen Seite offenbarte die Offensive der Panthers noch Luft nach oben. „Ohne die zahlreichen Ballverluste hätten wir auch mit 100:46 gewinnen können“, erklärt Velcic. Doch sieben Minuten zu Beginn des zweiten Viertels ohne Punkt verhinderten letztlich ein dreistelliges Ergebnis. Neben dem Sieg gab es auf der rund vierstündigen Rückfahrt einen weiteren Grund zur Freude: Spielmacher Kosta Karamatskos wurde am Sonntag 32 Jahre alt und spendierte dem Reisetross eine Runde.

Neuzugänge: In den letzten Tagen trafen die Panthers einige Personalentscheidungen und veränderten somit auch den Kader. Center Aron Walker wird nach Wolmirstedt in die 2. Regionalliga Ost wechseln (wir berichteten). Am Samstag absolvierte der Schwede sein Abschiedsspiel und machte mit einer schwachen Leistung nochmals deutlich, warum die Panthers und Walker getrennte Wege gehen werden. Neuzugang Franko Koljanin, der vom KKK Haiterbach kam, war am Samstag noch keine Stütze für die Neckarstädter. In den vier Minuten wurde deutlich, dass der Kroate noch die Bindung zu seinen Mannschaftskollegen fehlt. „Franko musste in drei Trainingseinheiten rund 20 Spielzüge lernen. Das war in der Kürze der Zeit zu viel. Daher ist es vollkommen normal, dass die Integration noch nicht abgeschlossen ist“, betont Trainer Velcic. In dieser Woche wird ein weiterer Zugang die Panthers verstärken. Der Ersatz für Center Walker soll bereits am Samstag eine Alternative sein. Um den Center, aber auch Koljanin besser ins System der Raubkatzen zu integrieren, werden die Panthers noch eine zusätzliche Trainingseinheit einlegen. Kapitän Nikola Fekete, der seine schwere Bänderdehnung in Serbien behandeln ließ und daher in Lich aussetzen musste, wird am Dienstag wieder in der Doppelstadt zurückerwartet. Er ist eine Alternative für das Topspiel gegen Speyer.

Fokus auf den Primus: Spitzenreiter Speyer gab sich in den letzten Wochen, ähnlich wie die Panthers, keine Blöße und fuhr einen Sieg nach dem anderen ein. Am vergangenen Samstag deklassierte der Tabellenführer den Abstiegskandidaten Limburg mit 121:55. Angst macht dieses Ergebnis Panthers-Trainer Alen Velcic keineswegs. Im Gegenteil: „Mich hätte es wirklich überrascht, wenn Speyer gegen Limburg Probleme gehabt hätte.“ Im Topspiel am nächsten Samstag in der Deutenberghalle geht es um die Tabellenführung und gleichzeitig um eine Vorentscheidung im Titelrennen.