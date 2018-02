Regionalsport Schwarzwald Panthers-Trainer Velcic: Trotz Sieg schlaflose Nächte

Drei Auswärtsspiele stehen für Schwenninger Basketballer auf dem Programm

Basketball, Regionalliga: Die Basketballer der Wiha.Panthers VS eilen zwar von Sieg zu Sieg, beim klaren 83:64-Erfolg gegen die BG Karlsruhe hat sich der Tabellenführer jedoch nicht mit Ruhm bekleckert.

Nicht der Anspruch: "Mich hat die Art und Weise unseres Auftritts gestört", ärgert sich der Trainer Alen Velcic nach dem 17. Saisonsieg im 18. Spiel. Gegen den Tabellen-Drittletzten aus Karlsruhe hatte sich Velcic eine engagiertere Einstellung seines Teams gewünscht. Der Sieg geriet zwar nie in Gefahr und war bereits zur Halbzeit in trockenen Tüchern, die Panthers blieben aber deutlich unter ihren Möglichkeiten. "Wir hatten allein in der ersten Halbzeit 16 Turnover. Nach dem 61:29 Mitte des dritten Viertels haben wir nicht seriös weitergespielt und die verbleibenden 14 Minuten mit 22:35 abgeschenkt", so der Übungsleiter. Zudem habe seine Mannschaft die gewohnt hohe Intensität in der Defensive vermissen lassen. "Vielleicht haben sich die Jungs eine Auszeit genommen, weil sie schon die ganze Saison sehr gut verteidigen", sucht Velcic Erklärungen. "Diese Dinge werde ich im Training ansprechen und die Spieler in die Pflicht nehmen, damit sie es in Zukunft besser machen."

"Albtraum" vom Spiel: Den Trainer selbst beschäftigt die Leistung gegen Karlsruhe auch noch zwei Tage nach dem Spiel. "Ich bin mit Leib und Seele dabei. Es hat mich in der Nacht nach der Partie nicht losgelassen, sodass ich von diesem Spiel geträumt habe", schildert der Trainer, der viel von seiner Mannschaft verlangt. "Ich bin ein Perfektionist. Ich möchte, dass wir immer so spielen, wie wir es können und nicht nur so, damit es zum Sieg reicht", betont Velcic.

Lichtblicke: Gegen die Karlsruher war beileibe nicht alles schlecht. Vor allem die mit rund 700 Fans gut besuchte Halle erfreute die Panthers. "An einem Faschingssamstag, an dem in der Stadt und Umgebung viel los ist, waren 700 Zuschauer bei uns. Das zeigt, dass wir sie wieder zurückgewonnen haben", so Velcic. Aus der Mannschaft, in der viel rotiert wurde und somit alle Spieler über weite Strecken zum Zug kamen, hebt der Trainer seine Aufbauspieler hervor. "Jaka Zagorc und Boyko Pangarov haben mir sehr gut gefallen. Sie haben hervorragend Regie geführt." Auch Kosta Karamatskos konnte nach einem Hexenschuss in der Vorwoche ohne Beschwerden auflaufen. Kapitän Nikola Fekete war der Trainingsrückstand nach seiner Bänderverletzung jedoch noch deutlich anzumerken.

Zielgerade: Der Trainer wird nicht müde, die Konzentration hochzuhalten und das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. "Wir müssen jedes Spiel wie ein Endspiel angehen und dürfen uns keine Ausrutscher erlauben", warnt der Trainer, der die laufende Saison mit einem 400-Meter-Lauf vergleicht. "Wir haben in der ersten Kurve die Führung verloren, auf der langen Gerade uns wieder rangekämpft und in der letzten Kurve wieder die Führung übernommen. Nun haben wir auf der Zielgerade einen Meter Vorsprung und dürfen diesen nicht wieder abgeben."

In den nächsten drei Wochen müssen die Panthers immer in die Ferne. Velcic: "Die kommenden Spiele in Crailsheim, Stuttgart und Mainz sind ein schweres Programm. Wenn wir diese Spiele gewinnen, haben wir einen großen Schritt Richtung Titel gemacht." Das nächste Heimspiel steht erst am 10. März auf dem Programm.