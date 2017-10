Regionalsport Schwarzwald Panthers-Trainer Alen Velcic: "Wir sind zu spät aufgewacht"

Rückblick auf den zweiten Spieltag in der Basketball-Regionalliga. Schwenningen zunächst in der Verfolgerrolle

Basketball-Regionalliga: Bereits am zweiten Spieltag kassierten die Panthers Schwenningen die erste Saisonniederlage. Der amtierende Meister kehrte aus Speyer mit einer 81:94-Niederlage zurück.

Angstgegner: Schon in der vergangenen Saison mussten sich die Neckarstädter zweimal gegen die SG TV Dürkheim/BB-Internat Speyer geschlagen geben. Wird das Team zum Angstgegner für die Panthers? "Nein", sagt Schwenningens Coach Alen Velcic. Speyer habe phasenweise sehr gutes Basketball gezeigt. "Allerdings auch dank unserer Mithilfe. Wir haben uns nicht an die taktische Marschroute gehalten und in wichtigen Szenen nicht konzentriert agiert. Im dritten Viertel sind wir richtig eingebrochen", analysiert Velcic.

Schlussviertel: Nach dem schwachen dritten Abschnitt zeigten die Panthers ihre Qualitäten im Schlussviertel. Die Neckarstädter holten 17 Punkte Rückstand auf, doch die Hypothek des Rückstandes war zu groß. Velcic: "Wir sind zu spät aufgewacht. Wäre die Partie fünf Minuten länger gegangen, hätten wir gewonnen. Wir waren da in toller Spiellaune. Leider hat es nicht gereicht."

Verletzung: Nahezu an allen Ecken und Enden fehlte bei den Panthers Darius Pakamanis, der schon am Freitag wegen einer Verhärtung der Wade das Training abbrechen musste. "Es ging einfach nicht", so Velcic. Velcic befürchtet, dass Pakamanis auch am kommenden Wochenende gegen Tübingen ausfallen wird. Gleichzeitig will der Coach kein Risiko eingehen, da er Pakamanis die ganze Saison benötige. Leicht angeschlagen ging in Speyer auch Nikola Fekete aus der Halle. Bei ihm hofft Velcic gegen Tübingen auf einen Einsatz.

Ruhe: Trotz der Niederlage verfällt Velcic nicht in Panik. "Wir haben in den vergangenen Jahren 90 Prozent unserer Spiele gewonnen. Wir werden nichts ändern, alles bleibt wie gehabt", kündigt der Trainer an. Ihm sei schon vor Saisonbeginn klar gewesen, dass seine Panthers nicht ungeschlagen durch die Saison marschieren würden.

Liga: Gleich vier Mannschaften sind in der Liga mit zwei Siegen gestartet, darunter Speyer und Schwenningens kommender Gegner Tübingen. "Viele Vereine haben sich in der Sommerpause personell deutlich verstärkt. Das Niveau der Spielklasse ist um 15 bis 20 Prozent gestiegen", betont Velcic. Mehrere Teams hätten Meisterschaft und Aufstieg als Saisonziel ausgegeben. Velcic sieht sich daher in seinen Äußerungen bestätigt, dass der Titelgewinn für die Panthers kein Selbstläufer wird.

Tübingen: Mit dem kommenden Gegner Tübingen gab es im Januar noch einige Unstimmigkeiten. Auch dort kassierten die Panthers damals eine Niederlage, die einen längeren Protest-Marathon nach sich zog. Damals wurde in Tübingen im Vorfeld ein Jugendspiel ausgetragen, sodass die Regionalliga-Partie erst 20 Minuten später begann. Die Schwenninger hatten schon vor Beginn deswegen Protest gegen die Spielwertung eingelegt. Dieser Einspruch wurde mehrfach von verschiedenen Instanzen abgeschmettert und die 88:98-Niederlage blieb letztlich in der Wertung.