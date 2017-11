Regionalsport Schwarzwald Panthers-Trainer Alen Velcic: "Gegen uns ist Mainz immer hui"

Schwenninger Basketballer freuen sich auf das nächste Heimspiel. Eishockey-Zuschauer dürfen gratis zum Basketball

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers Schwenningen – ASC Theresianum Mainz (Sonntag, 18.30 Uhr). Die Freude über den haushohen 106:57-Sieg der Panthers über die Crailsheim Merlins II am Dienstag währte nur kurz. In den Tagen danach standen die Verletzten im Mittelpunkt.

Christian Behrens hatte sich am Dienstag beim Korbleger am Knie verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die dortige Behandlung brachte seinen Trainer Alen Velcic in Rage. „Es ist eine Schande, dass das Klinikum Villingen-Schwenningen nicht in der Lage ist, eine dringende MRT-Untersuchung bei einem Profisportler durchzuführen. Es würde nur 20 Minuten dauern und Christian ist wahrscheinlich wichtiger als andere Patienten. Sie wollen wegen uns ihren Terminplan nicht durcheinander bringen“, ärgert sich Velcic. Panthers-Mannschaftsärztin Andrea Betzner verschaffte dem US-Amerikaner einen MRT-Termin am Donnerstag in Schramberg. Eine Diagnose steht noch aus. Velcic durchleuchtet bereits den Spielermarkt und will im Falle eines längeren Ausfalls von Behrens sofort personell reagieren können.

Panthers-Kapitän Nikola Fekete, der am Dienstag einen üblen Pferdekuss am rechten Oberschenkel erlitt, wird auf die Zähne beißen und spielen. Auch Sergey Tsvetkov ist wieder in Vollbesitz seiner Kräfte. „Letztes Jahr hatten wir diese Verletztensituation nicht, nun hat es uns erwischt. Dass wir am Dienstag nur mit sieben Spielern agierten, war für uns kein Problem. Die Jungs sind noch jung und haben frische Beine“, erläutert Velcic den Fitnesszustand seiner Mannschaft. Dennoch ließ der Trainer das Training am Mittwoch ausfallen. „Ich wollte den Spielern eine Atempause gönnen. Wir werden die Trainingsintensität Richtung Spiel am Sonntag wieder hochfahren.“

Mit dem Allgemeinen Sportclub Theresianum Mainz kommt am Sonntag eine Mannschaft, die qualitativ ähnlich einzuschätzen ist wie die Crailsheim Merlins II. „Mainz ist mal hui, mal pfui. Gegen uns sind sie jedoch immer hui“, sagt Velcic und erinnert sich an das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams. „Wir haben in der vergangenen Saison erst mit dem letzten Wurf gewonnen. Damals haben sie uns eine Lektion erteilt. Ich respektiere den Gegner und den neuen Trainer Christian Zander.“ Die Panthers treten auch ohne ihren „Big Man“, Christian Behrens, als Favorit in der Deutenberghalle an.

Da das Spiel der Panthers (18.30 Uhr) nur kurz nach der Partie der Schwenninger Wild Wings (16.45 Uhr) stattfindet, haben sich die beiden Vereine auf eine Ticket-Aktion verständigt, um möglichst viele Zuschauer bei beiden Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Jeder Gast der DEL-Partie darf per Vorzeigen einer gültigen Eintrittskarte des Eishockeyspiels gratis die Partie der Panthers verfolgen.