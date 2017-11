Regionalsport Schwarzwald Panthers-Trainer Alen Velcic: "Das beste Spiel seit Jahren"

Schwenninger Basketballer feiern Triumph über Koblenz. Der Coach stapelt dennoch tief

Basketball, Regionalliga: Mit einem hart umkämpften 75:68-Erfolg im Topspiel über die Baskets Koblenz festigten die Wiha.Panthers VS die Spitzenposition in der Regionalliga.

Topniveau: „Das war ein Spiel auf oberstem ProB-Niveau, vielleicht sogar auf ProA-Level. Ich bin schon einige Jahre im Geschäft und der Meinung, dass wir das beste Basketballspiel gesehen haben, das jemals in der Deutenberghalle gespielt wurde. Auch die Schiedsrichter haben eine sehr gute Leistung gezeigt“, bewertete Panthers-Trainer Alen Velcic die Partie. Vor allem die Abwehrarbeit von beiden Mannschaften ging weit über Regionalliga-Verhältnisse hinaus. Die Schwenninger erzielten lediglich 75 Punkte – der zweitniedrigste Wert der Saison und klar unter ihrem Saisonschnitt von knapp 90 Punkten. Dass aber auch Koblenz nur 68 Zähler auf die Anzeigetafel brachte, verdeutlicht die Intensität, mit der die Panthers verteidigten. Paulius Semaska, der Spielmacher von Koblenz, wurde von seinem litauischen Landsmann Darius Pakamanis stark verteidigt. „Wir kennen uns noch aus Litauen. Er hat große Fortschritte gemacht und ist sehr schnell“, sagte Pakamanis. Die Angriffe zum Korb des Koblenzers stellte die Panthers-Abwehr einige Male vor Probleme, Semaska erzielte 20 Punkte.

Mann des Spiels: Nicht nur dank seiner 19 Punkte in 23 Minuten war Panthers-Flügelspieler Sergey Tsvetkov bester Akteur auf dem Feld. Er nahm den Koblenzer Topscorer Marlin Mason, der über die kompletten 40 Minuten auf dem Parkett stand, an die kurze Leine und ließ ihn für seine 20 Zähler hart arbeiten. „Er ist ein sehr guter Spieler. Ich habe ihn aber während des Spiels gefragt, was bei ihm los sei. Ich hatte ihn gut im Griff“, grinste Tsvetkov.

Vormachtstellung gesichert: „In Sachen Meisterschaft ist nichts entschieden. Wir müssen noch nach Koblenz, zudem kommt Speyer nach Schwenningen. Und die anderen Spiele müssen auch erst gewonnen werden. Ich respektiere jeden Gegner. Die anderen Mannschaften spielen kein Hallenhalma, sondern haben auch was drauf“, stapelt Velcic tief. Thomas Klein, Sportdirektor der Koblenzer, sah schon eine kleine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen: „Wir haben jetzt drei Niederlagen und den direkten Vergleich mit Schwenningen verloren. Wir hätten hier gewinnen müssen, um die Meisterschaft weiterhin in der eigenen Hand zu haben.“ Ähnlich sieht es auch Sergey Tsvetkov. „Wenn wir jetzt noch gegen Speyer und das Auswärtsspiel in Koblenz gewinnen, ist uns der Titel zu 70 Prozent sicher.“ Die Panthers haben mit zehn Siegen und einer Niederlage die gleiche Bilanz wie in der Vorsaison. „Es ist unser nächstes Ziel, bis Weihnachten alle Spiele zu gewinnen. Einen Tag vor Heiligabend wollen wir gegen Fellbach nochmal ein schönes Heimspiel erleben.“

„Deutenberghölle“: Über 1000 Zuschauer fanden den Weg in die brechend volle Deutenberghalle und bildeten einen Rahmen, der eines Topspiels würdig war. Zu Gast war auch die Oberliga-Mannschaft des FC 08 Villingen, der VfB Villingen, der BSV Schwenningen sowie die Fire Wings des SERC. Zudem hatten die Panthers rund 400 Freikarten an Schüler ihrer Partnerschulen verteilt. „Es war ein tolles Spiel vor geilen Fans. Ihr wart ein Grund, warum wir das Spiel gewonnen haben“, bedankte sich Coach Velcic bei den Zuschauern. Sergey Tsvetkov pflichtete dem Panthers-Trainer bei: „Ich war überrascht, dass so viele Fans gekommen sind, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass dies auch in den nächsten Spielen so weitergeht.“