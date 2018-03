Regionalsport Schwarzwald Panthers: Spiel frühzeitig entschieden

Schwenninger Basketballer besiegen Mainz klar mit 105:74 Punkten. Neckarstädter trumpfen mit hohem Tempo auf

Basketball, Regionalliga: ASC Theresianum Mainz – Wiha.Panthers VS 74:105 (15:20, 21:25, 21:24, 17:36). Mit einer vor allem im zweiten Durchgang überzeugenden Vorstellung haben die Basketballer der Wiha-Panthers das Auswärtsspiel in Mainz klar für sich entschieden. Mit dem 19. Sieg in Serie eroberten sie zudem die Tabellenführung zurück, die sie für eine Nacht abgeben mussten.

Da der ärgste Verfolger und jetzige Tabellenzweite Speyer seine Pflichtaufgabe gegen die Crailsheim Merlins II am Samstag mühelos löste, mussten die Panthers nachziehen. Die Grippewelle schwächte die Neckarstädter jedoch, sodass neben Cheftrainer Alen Velcic auch kurzfristig Spielmacher Kosta Karamatskos passen musste. Beide traten die Reise in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt gar nicht erst an. So führte Co-Trainer Boyko Pangarov Senior von der Seitenlinie aus Regie und sah ein umkämpftes und zerfahrenes erstes Viertel, in dem die Führung anfangs hin- und her wechselte. Mit einer knappen 20:15-Führung gingen die Panthers in die erste Viertelpause.

In der mit rund 90 Personen spärlich gefüllten Halle kämpften sich die Mainzer Mitte des zweiten Abschnitts wieder heran und gingen zwischenzeitlich mit 31:30 in Führung. Darauf reagierten die Gäste mit einem 13:5-Lauf, sodass es mit 43:36 in die Kabinen ging.

Aus diesen kamen die Raubkatzen besser als die Gastgeber. Nach 23 gespielten Minuten führten die Panthers mit 43:54, was die erste zweistellige Führung des Spiels darstellte. In dieser Phase steuerte vor allem Center Petar Madunic wichtige Punkte bei. Gegen die eher kleine Mainzer Mannschaft hatte die 2,12-Kante klare Größenvorteile. Am Ende legte der Kroate mit 17 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double auf. In den 26 Minuten, in den Madunic auf dem Feld stand, erzielten die Panthers 30 Punkte mehr als Mainz.

Gegen Ende des dritten Viertels schienen die Gäste entscheidend davonzuziehen. Mit einem Dunk baute Davor Barovic den Vorsprung auf 17 Zähler aus. Danach folgte eine starke Mainzer Phase, in der der ASC zwischenzeitlich auf zehn Punkte verkürzte.

Im Schlussabschnitt wurde die individuelle Klasse und die starke Fitness der Doppelstädter deutlich. Mainz hatte am Ende wenig entgegenzusetzen. "Trainer Boyko Pangarov wechselte viel durch und verteilte die Spielzeit gleichmäßig auf vielen Schultern, sodass wir ein hohes Tempo gehen konnten", analysiert Pressesprecher Holger Rohde. Allein im letzten Abschnitt erzielten die Gäste 19 Punkte mehr als die Gastgeber, sodass das Resultat am Ende sehr deutlich wurde. Torben Tönjann erzielte mit einem Dreier den 100. Punkt der Raubkatzen. "Das Ziel war, das Spiel frühzeitig zu entscheiden und souverän zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Daher sind wir sehr zufrieden", bilanziert Rohde.

Für die Panthers spielten: Nikola Fekete (9 Punkte/2 Rebounds/3 Assists), Sergey Tsvetkov (14/3/1), Jaka Zagorc (7/3/2), Petar Madunic (17/10/1), Davor Barovic (4/4/0), Boyko Pangarov (16/4/1), Torben Tönjann (7/1/0), Rasheed Moore (14/4/1) und Darius Pakamanis (17/6/1).