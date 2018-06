Regionalsport Schwarzwald Panthers Schwenningen verpflichten Hannes Osterwalder

28-Jähriger Flügelspieler kommt aus Konstanz. Pro B-Kader der Basketballer umfasst bereits vier Spieler

Basketball, ProB: Langsam nimmt der Kader der Wiha Panthers VS Gestalt an. Nachdem der Aufsteiger bereits drei Vertragsverlängerungen für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht hat, vermeldeten die Doppelstädter am Freitag ihre erste Neuverpflichtung. Hannes Osterwalder kommt aus Konstanz.

Alen Velcic war in den vergangenen Tagen fleißig. Nach der Vertragsverlängerung mit Routinier Darius Pakamanis am Dienstag zauberte der Trainer und Manager in Personalunion am Freitag gleich die nächste Personalie aus dem Hut. Hannes Osterwalder wechselt vom TV Konstanz in den Schwarzwald und wird den Regionalliga-Meister in der kommenden Saison in der ProB unterstützen. Neben der schweizerischen besitzt Osterwalder auch die deutsche Staatsbürgerschaft und gilt somit als "Local Player". Der Forward ist nach Kosta Karamatskos der zweite in Deutschland ausgebildete Basketballer in der Mannschaft der Panthers. Vier weitere Deutsche sollen und müssen aufgrund der Ausländerregelung in der dritthöchsten deutschen Spielklasse noch folgen.

Osterwalder misst 2,02 Meter Körperlänge auf 94 Kilogramm Gewicht und kommt dadurch für die Positionen drei und vier in Frage. Beim TV Konstanz spielte er bereits zwei Jahre lang in der ProB, ehe er für Erlenbach-Küssnacht und Winterthur in den zwei höchsten Ligen der Schweiz auf Körbejagd ging und danach nach Konstanz zurückkehrte. Aufgrund seines BWL-Studiums legte der 28-Jährige in den vergangenen eineinhalb Jahren eine Pause vom höherklassigen Basketball ein, will jetzt aber wieder voll angreifen. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei den Panthers und bin jetzt schon voll motiviert, wenn es im August mit der Vorbereitung losgeht", blickt Osterwalder bereits nach vorne. Begleitet von einem Sponsor der Panthers, wird Osterwalder im kommenden Semester seine Bachelor-Arbeit anfertigen.

Trainer Alen Velcic hatte Osterwalder bereits im Winter auf dem Zettel, entschied sich damals aber als Ersatz für den verletzten Christian Behrens für den erschwinglicheren Kroaten Petar Madunic. "Der Kontakt bestand schon länger. Als kleiner Verein wie Schwenningen ist es uns wichtig, dass wir bei unserem großen Einzugsgebiet hier im Süden im Umkreis von 60 bis 70 Kilometern auch einen "Local Player" haben, der ganz in der Nähe vom Bodensee stammt und die Region vertritt. Hannes ist auch nach der Pause voll in Form, sonst hätte ich ihn nicht verpflichtet", freut sich Velcic über seinen ersten Neuzugang.

Somit sind vier von zehn Kaderplätzen belegt. Während Karamatskos und Pakamanis auf den kleinen Positionen für den Spielaufbau zuständig sein werden, bilden Rasheed Moore und Hannes Osterwalder ein athletisches Duo auf dem Flügel. Die oberste Priorität sei es nun, vier weitere deutschen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Dann bleiben noch zwei offene Stellen, die von deutlich kostengünstigeren EU-Ausländern belegt werden. Gut möglich, dass zwei weitere bekannte Gesichter des Regionalliga-Meisterteams in der kommenden Saison ihre Zelte wieder in Schwenningen aufschlagen werden. In diesem Fall würde Alen Velcic gerne wieder Spielmacher Jaka Zagorc unter Vertrag nehmen, der Trainer hält sich diesbezüglich aber bedeckt. "Die Chance, dass ein Spieler aus dem Meisterteam zurückkehrt, steht bei Fifty-Fifty. Vielleicht kann ich aber auch noch qualitativ bessere Spieler holen. Was wir in der Vorsaison hatten, war noch nicht das Nonplusultra." Bis Ende Juli soll der Großteil des Kaders stehen, sodass bis zum Saisonauftakt Ende September genug Zeit zur Vorbereitung mit der gesamten Mannschaft bleibt.

Auch abseits des Spielfelds macht der Basketball-Verein VS Fortschritte. In den vergangenen Wochen gelang es den Doppelstädtern, zwei laut Velcic "große Sponsoren an Land zu ziehen, die von unserer Idee begeistert waren. In den nächsten Tagen wollen wir die Verträge abschließen." Was das Erreichen des Zielbudgets von 300000 Euro betrifft, befinden sich die Panthers demnach auf einem guten Weg.