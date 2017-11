Regionalsport Schwarzwald Panthers: Saison-Aus für Chrisitan Behrens

Der US-Amerikaner fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus und soll in den nächsten Tagen operiert werden

Basketball: Die Wiha.Panthers Schwenningen müssen in der restlichen Regionalliga-Saison auf Christian Behrens verzichten. Der US-Amerikaner zog sich am vergangenen Heimspiel gegen die Crailsheim Merlins Risse des Kreuzbandes, Außenbandes und einen Teilriss des Innenbandes im rechten Knie zu. In den kommenden Tagen wird sich der 2,06 Meter große Basketballer einer Operation unterziehen. Behrens wurde bei einem Korbleger gefoult und landete unglücklich auf dem rechten Bein. Der Center wechselte vor der Saison von Newcastle zu den Panthers und nahm sofort mit durchschnittlich 15 Punkten pro Partie eine tragende Rolle ein. Es ist bereits der dritte Kreuzbandriss seiner Karriere. (ms)