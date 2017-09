Regionalsport Schwarzwald Panthers: Nach der Pflicht folgt die Erleichterung

Neuzugänge überzeugen bei Sieg der Schwenninger Basketballer. Trainer Velcic bemängelt schwache Dreierquote

Basketball, Regionalliga: Nach dem 73:60-Auftaktsieg der Wiha.Panthers gegen den TV Lich herrscht bei den Schwenningern große Erleichterung über die Erledigung der Pflichtaufgabe. „Der Sieg war glanzlos, aber wichtig. Wir haben die schlimmste aller Möglichkeiten, eine Auftaktniederlage, abgewendet“, resümiert Panthers-Coach Alen Velcic.

Schwache Dreierquote: Besonders die Trefferquote von der Distanz bereitete dem Coach Kopfzerbrechen. Velcic: „Normalerweise treffen wir über 40 Prozent unserer Dreier. Im Spiel gegen Lich waren es nicht einmal zehn Prozent. Es war unterirdisch. Zudem haben wir viele leichte Fehler gemacht und zu nervös gespielt. Nächsten Samstag in Speyer erwartet uns ein anderes Kaliber. Dort müssen wir unsere Würfe treffen.“

Starke Neuzugänge: Dass es trotz aller Mängel für einen nie gefährdeten Sieg gegen die Hessen reichte, hatte zwei Gründe: Zum einen boten die Panthers eine starke Abwehrleistung. „Wir haben herausragend verteidigt und dem Gegner nur 60 Punkte erlaubt“, lobte Velcic. Zum anderen überragten auf Seiten der Raubkatzen zwei Neuzugänge: Die Amerikaner Rasheed Moore und Christian Behrens legten zusammen 27 Punkte und 18 Rebounds auf. Beide kamen erst während der Vorbereitung, sind aber im Team und System bereits voll integriert. Der 22-jährige Moore kam im Sommer von der University of Pennsylvania, wo er in der zweithöchsten College-Liga ein Star war.

Behrens, der erst vor zwei Wochen in Deutschland landete, fühlt sich in der Doppelstadt schon heimisch. „Ich liebe es hier in Schwenningen und lebe mich langsam ein. Die Menschen haben mich sehr gut aufgenommen. Mein Deutsch ist leider noch ziemlich schlecht“, erzählt der 24-jährige US-Amerikaner, der bereits für die Universitiy of California und den englischen Meister Newcastle spielte. Sportlich läuft es für ihn immer besser. „Ich habe schon viel Erfahrung gesammelt, die mir in einem neuen Team hilft. Ich bin dabei, die Spielzüge zu lernen, fühle mich aber schon gut integriert.“ Auch mit seinem Auftritt zum Einstand (Double-Double mit 15 Punkten und zehn Rebounds) war der Power Forward zufrieden. „Ich war froh, etwas zum Sieg beitragen zu können. Ich denke, dass ich in der Zone einen guten Job gemacht habe.“ Dennoch übt sich Behrens in Bescheidenheit. „Viel wichtiger als meine Statistiken ist der Sieg.“ Der Trainer war mit der Leistung seines Korbjägers zufrieden. „Chris hat gute Akzente gezeigt. Man hat allerdings gemerkt, dass ihm die Vorbereitung mit dem Team noch fehlt“, sagt Alen Velcic.

Christian Behrens war auch von den Fans in der Deutenberghalle angetan. „Die Atmosphäre während des Spiels war klasse. Die Gesänge und Trommeln haben mir sehr gut gefallen. Ich freue mich schon auf das nächste Heimspiel.“ Kann er seine Leistungen bestätigen, hat Behrens gute Chancen, in Schwenningen Publikumsliebling zu werden.

Kapitän: Nicht gewählt, sondern vom Trainer bestimmt wurde der neue Kapitän der Panthers. Velcic entschied sich für Miklos Fekete. Nicht ganz ohne Hintergedanken „Er diskutiert gern mit den Schiedsrichtern und leistet sich oftmals die meisten taktischen Fouls. Nun darf er zumindest in offizieller Funktion diskutieren.“ Velcic glaubt, dass Fekete als Kapitän zum Vorbild aufteigen kann und noch mehr Verantwortung übernimmt. Passend dazu erhielt der Spieler die Rückennummer eins. „Es ist eine Ehre für mich. Ich sehe die Funktion auch als Chance“, sagte der neue Spielführer.

Spielerrat: Um noch mehr Akteure in die Pflicht zu nehmen, hat Velcic einen Spielerrat installiert. Neben Fekete gehören diesem Konstantin Karamatskos und Sergey Tsvetkov an. Das Trio soll Stimmungen aus der Mannschaft auffangen und wird vom Trainer auch in anderen Dingen gehört. Was dem Spielerrat nicht obliegt, ist das Aushandeln einer Meisterschaftsprämie. Velcic: „So etwas gibt es bei uns nicht.“