Regionalsport Schwarzwald Panthers: Nach Trikotpanne folgt Gala

Schwenninger Basketballer bezwingen Tigers Tübingen klar. Trainer Velcic entschuldigt sich für hohen Sieg

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers Schwenningen – SV 03 Tigers Tübingen 92:51 (19:16, 30:13, 17:12, 26:10). (ms) Mit einem berauschenden Offensivspektakel haben sich die Schwenninger Panthers nach dem holprigen Saisonstart zurückgemeldet.

Dabei begann der Abend mit einer Panne. Weil einer der Betreuer die Trikots zu spät gebracht hatte, mussten die Schwenninger das Aufwärmprogramm mit deutlicher Verzögerung starten. In den Anfangsminuten deuteten die Gäste aus Tübingen an, warum sie zu den Mitfavoriten auf den Aufstieg zählen. Schnell erarbeiteten sich die Tigers einen 7:2-Vorsprung. Dann aber legten die Panthers vor rund 400 Zuschauern los, und wie: Center Dagor Bavoric kam zu zahlreichen offensiven Rebounds und Ballgewinnen und brachte die Gastgeber fast im Alleingang in Führung. Nach 14 Zählern in Folge und einer 16:7-Führung nahm Gästetrainer Claus Sieghörtner die erste Auszeit. Danach kam Tübingen auf fünf Punkte heran, sodass das erste Viertel mit 19:16 endete. In Abschnitt zwei drehten die Panthers mächtig auf. Christian Behrens und Dagor Barovic dominierten die Bretter nach Belieben, und der starke Sergey Tsvetkov meldete in der Defensive Tübingens Topspieler Jacob Mampuya ab. Gegen Ende des zweiten Viertels fielen auch die Dreier der Panthers durch die Reuse, sodass die Partie zur Halbzeit beim Stand von 49:29 schon fast entschieden war.

Nach der Pause das gewohnte Bild: Während Tübingen große Schwierigkeiten hatte, zu Punkten zu kommen, trafen die Schwenninger in der Offensive nach Belieben. Nur die Freiwürfe und Dreier bleiben das Manko. Das Team von Trainer Alen Velcic zeigte große taktische Flexibilität und wechselte im Laufe des Spiels oftmals zwischen Zonen- und Ganzfeldverteidigung. So kam vor allem Kosta Karamatskos zu fünf Ballgewinnen und sechs Assists.

Auch im Schlussviertel, in dem die Partie angesichts eines 30-Punkte-Vorsprungs längst entschieden war, ließen die Schwenninger in der Intensität nicht nach. Neuzugang Christian Behrens zeigte mit insgesamt 22 Punkten, neun Rebounds und spektakulären Bloks, warum er mit vielen Vorschusslorbeeren in die Doppelstadt gekommen war. Auch Center-Kollege Barovic überzeugte mit 15 Punkten und elf Rebounds. Auf der anderen Seite kamen die hochgelobten Tübinger Stars Jacob Mampuya und der Ex-Profi Adrian Lind gemeinsam nur auf 17 Punkte.

Am Ende stand ein haushoher 41-Punkte-Vorsprung, der Alen Velcic fast unangenehm war. „Mir ist der Tübinger Trainer und seine Mannschaft sehr sympathisch. Deshalb tut es mir leid, dass es ein so deutliches Ergebnis wurde“, sagte der Panthers-Coach. Nach der Niederlage in Speyer sah der Trainer die richtige Reaktion. „Das war eine komplett andere Mannschaft als gegen Speyer. Wir haben gigantisch verteidigt. Ich sage das eher selten, aber heute bin ich echt stolz auf meine Mannschaft.“ Kapitän Nikola Fekete sagte im Siegesrausch überschwänglich: „Wenn wir so weiterspielen, kann uns niemand schlagen.“

Es spielten für Schwenningen: Behrens (22 Punkte), Barovic (15 Punkte, 11 Rebounds), Tsvetkov (13), Pangarov (11), Moore (11), Fekete (10), Zagorc (4), Karamatskos (4), Tönjann (2).

