Regionalsport Schwarzwald Panthers: Kräftemessen der Titelaspiranten

Basketballer empfangen Speyer zum Spitzenspiel. Petar Madunic feiert Debüt bei Schwenningen

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers VS – Baskets SG Dürkheim/Speyer (Samstag, 20 Uhr). Fällt am Samstag eine Vorentscheidung um die Meisterschaft in der Basketball-Regionalliga? Fest steht, dass die Wiha.Panthers VS im Spitzenspiel gegen Ligaprimus Speyer einen großen Schritt Richtung Meisterschaft und Aufstieg machen können.

Beide Mannschaften fegen geradezu durch die Regionalliga und haben von den bisher 15 Spielen jeweils 14 gewonnen. Während Speyer am dritten Spieltag beim Tabellendritten Koblenz verlor, unterlagen die Doppelstädter im Hinspiel an Spieltag zwei in Speyer. Damals verschlief die Mannschaft von Trainer Alen Velcic das dritte Viertel komplett und lag mit 28 Punkten in Rückstand, ehe sie im Schlussabschnitt nochmals aufdrehte und 15 Punkte aufholte. Aus dieser Niederlage haben die Panthers ihre Lehren gezogen. Aus allen darauffolgenden 13 Partien gingen die Raubkatzen als Sieger hervor. "Wir haben das Hinspiel noch nicht abgehakt. Es dient als Vorbereitungsmaterial. Das letzte Viertel hat uns gezeigt, welche Schwächen Speyer hat und dass wir gegen sie bestehen können", so Velcic.

Nur aufgrund des bisher gewonnenen direkten Vergleichs belegen die Pfälzer den Platz an der Sonne. Sollten die Panthers das Aufeinandertreffen in der Deutenberghalle mit 14 Punkten Vorsprung für sich entscheiden, hätten sie neben der Tabellenführung auch den direkten Vergleich auf ihrer Seite, was sich im weiteren Verlauf der Saison noch als sehr wertvoll erweisen könnte.

Bei aller Brisanz und Bedeutung des Spiels sieht Panthers-Trainer Alen Velcic dem Kracher gelassen entgegen. "Es ist nur ein Basketballspiel. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Wir haben nichts zu verlieren. Natürlich wird der Gewinner einen kleinen Vorteil im Meisterrennen haben, aber die Saison ist noch lang." Danach stehen noch zwölf Spiele an, in denen beide Mannschaften Federn lassen können. Velcic: "Wir haben in der letzten Saison drei Rückrundenspiele verloren, Speyer sechs. Daher wird es am Samstag noch keine Vorentscheidung geben." Dürfen sich die Panthers also einen Ausrutscher erlauben? Velcic: "Daran denke ich überhaupt nicht. Ich beschäftige mich nur damit, wie wir am Samstag das Spiel gewinnen können." Auch bei seiner Mannschaft sei keinerlei Anspannung zu spüren. "Ganz im Gegenteil. Wir freuen uns ungemein und können es kaum erwarten, am Samstag loszulegen", so der Coach.

Am Donnerstag legte Velcic eine zusätzliche Trainingseinheit ein, um die jüngsten Neuzugänge Franko Koljanin und Petar Madunic (wir berichteten) besser in die Mannschaft zu integrieren. "Wir trainieren nicht zusätzlich, weil wir Angst vor Speyer haben, sondern weil den Neuen noch die Bindung zu unserem Spiel fehlt", erklärt Velcic die Maßnahme. Madunic wird am Samstag sein Debüt im Trikot der Panthers geben. Velcic: "Er kann uns sicher weiterhelfen. Aber am Samstag erwarte ich noch keine Wunderdinge von ihm."

Das Duell Zweiter gegen Erster ist gleichzeitig auch das Duell der besten Defensive gegen die erfolgreichste Offensive. Während die Panthers als einzige Mannschaft bei den zugelassenen Punkten noch im dreistelligen Bereich liegen, haben die Domstädter die mit Abstand meisten Körbe erzielt. Dies liegt in erster Linie an US-Amerikaner Jordan Rezendes, der mit 22 Punkten pro Partie drittbester Scorer der Liga ist. Zudem ist auch die spanische Fraktion aus der Mannschaft von Trainer Carl Mbassa nicht mehr wegzudenken. Neben Spielmacher Jordi Saltó Sabaté, der die Liga in Assists anführt, tragen auch Eduard Arques Lopez, Michael Acosta Marte sowie der Kroate Jure Boban entscheidend zum Erfolg der Baskets aus Speyer bei.

Das Duell verspricht somit Basketball auf hohem Niveau und Spannung bis zum Schluss. Auch mit Hilfe der heimischen Kulisse wollen die Panthers ihre perfekte Heimbilanz wahren und einen Schritt Richtung Titelverteidigung und ProB-Aufstieg machen. Die Schwenninger hoffen auf 1000 Zuschauer und auf das dritte ausverkaufte Spiel in Folge in der Deutenberghalle.