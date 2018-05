Regionalsport Schwarzwald Panthers-Korbjäger Rasheed Moore: "Ich würde gerne zurückkommen"

Aus der Meistermannschaft der Wiha Panthers VS ragte Rasheed Moore in der vergangenen Regionalliga-Saison als Punktelieferant heraus. Im SÜDKURIER-Interview spricht der 23-jährige US-Amerikaner über sein Jahr fernab der Heimat und über die Chancen, in der kommenden Saison nach Schwenningen zurückzukehren.

Rasheed Moore, wie fühlt es sich als frischgebackener Regionalliga-Meister an?

Es ist toll. Die Jungs und ich hatten eine tolle Partynacht. Es hat Spaß gemacht, sich für all die harte Arbeit über das ganze Jahr zu belohnen.

In dieser Woche werden Sie nach Amerika fliegen. Vermissen Sie Ihr Zuhause?

Ja. So lange von meiner Familie getrennt zu sein, war sehr herausfordernd. Vor allem in den letzten Tagen hat mich das Heimweh gepackt. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Hause zu kommen.

Was sind die größten Unterschiede zwischen Ihrer Heimat Wolfsborough im US-Bundesstaat New Hampshire und Villingen-Schwenningen?

In meiner Heimatstadt ist mehr los, in Schwenningen dagegen ruhiger. Es ist aber auch eine tolle Erfahrung, die deutsche Kultur kennenzulernen.

Haben Sie die die fast neun Monate in Deutschland genossen?

Ja, definitiv. Ich würde liebend gerne wieder hierher zurückkehren. Ich wusste nicht genau, was mich erwarten würde, als ich vergangenen Sommer in Deutschland angekommen war. Es hat sich dann als einfache Umgewöhnung herausgestellt, weil ich eher kleinere Städte gewohnt bin.

Am Samstag haben Sie mit den Panthers den Titel gewonnen. Welchen Stellenwert hat dieser Erfolg in Ihrer bisherigen Laufbahn?

Einen sehr großen. Ich feierte bisher nur einen größeren Erfolg, und das war eine Meisterschaft mit meinem College-Team East Stroudsburg. Danach folgt der Titel mit den Panthers an zweiter Stelle. So weit von der eigenen Familie in einem fremden Land gleich auf Anhieb die Meisterschaft zu gewinnen, – ich hätte mir das Jahr nicht besser vorstellen können.

Ihre persönlichen Leistungen waren ebenfalls sehr erfolgreich. Mit 21 Punkten pro Spiel sind Sie Topscorer Ihres Teams und haben Chancen auf die Auszeichnung als bester Spieler der Regionalliga. Wie bewerten Sie Ihre Leistungen?

Ich konnte nur so gut spielen, weil mich meine Teamkollegen fantastisch unterstützt haben. Sie haben mir geholfen, den europäischen Basketball zu lernen. Hier wird langsamer und strukturierter gespielt als in Amerika. Am Anfang ist mir diese Anpassung schwergefallen. Meine Mitspieler haben mir gezeigt, was ich zu tun hatte. Daher muss ich ihnen danken. Ich war dieses Jahr in der Lage, gut zu werfen.

Können Sie sich vorstellen, auf einem höheren Niveau anzutreten, womit wir beim Thema Pro B wären?

Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sollte auch der nächste Schritt in meiner Karriere sein, in der Pro B die nächste Schippe draufzulegen. Hoffentlich funktioniert alles mit der Lizenz für den Aufstieg. Das wäre eine Möglichkeit, hier meine Karriere fortzusetzen.

Panthers-Trainer Alen Velcic sagte bereits, dass er versuchen würde, Sie zu halten. Stehen die Chancen gut, dass Sie auch weiterhin für die Panthers spielen, wenn der Aufstieg geschafft ist?

Wir müssen den Lizenzbescheid abwarten. Wenn alles funktioniert, sieht es für die nächste Saison sehr gut aus.

Das wären nicht nur für die Panthers, sondern auch die Fans tolle Nachrichten. Haben Sie die Unterstützung der Anhänger gespürt?

Das habe ich definitiv wahrgenommen. Die Fans waren einfach großartig und haben uns immer angefeuert. Die Fans hier sind absolut fantastisch. Auch nach dem Saisonende haben viele zu mir gesagt, dass sie wünschen, dass ich bleibe und mir alles Gute gewünscht, egal was passieren wird. Ich habe tolle Fans vor meiner Ankunft erwartet, aber meine Erfahrungen haben alle Erwartungen übertroffen.

Wie werden Sie die kommenden Wochen und Monaten verbringen?

Ich werde viel Zeit mit meiner Familie verbringen und die NBA-Playoffs anschauen. Leider ist mein Lieblingsteam, die Los Angeles Lakers, bereits ausgeschieden.