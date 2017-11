Regionalsport Schwarzwald Panthers: Klasse Spiel vor toller Kulisse

Schwenninger Basketballer gewinnen gegen Baskets Koblenz. 1000 Zuschauer sehen hochklassiges Duell

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers VS – Baskets SG Lützel-Post Koblenz 75:68 (18:19, 15:10, 19:17, 23:22). In einem mitreißenden Spitzenspiel vor über 1000 Zuschauern betrieben die Wiha.Panthers VS und die Baskets Koblenz beste Werbung für den Basketballsport. Am Ende siegten die Gastgeber mit sieben Punkten Vorsprung und bauten die Tabellenführung aus. Panthers-Trainer Alen Velcic sprach nach der Partie von einem Spiel auf hohem Niveau. Beide Mannschaften liefen in Bestbesetzung auf.

Das Spiel begann mit rasantem Tempo und hoher Intensität, wobei die Gäste den besseren Start erwischten. Angeführt von Spielmacher Paulius Semaska gingen die Koblenzer nach gut fünf Minuten mit 14:6 in Führung. Danach traf Jaka Zagorc mit dem Ablaufen der Wurfuhr einen Dreier, der einen 11:0-Lauf der Panthers einläutete. Der weitere Verlauf des ersten Viertels war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Koblenz am Ende mit 19:18 für sich entschied.

Im zweiten Abschnitt hatten die Panthers ihre beste Phase und hielten den Gegner bei nur zehn Zählern. Darius Pakamanis verteidigte seinen litauischen Landsmann Semaska herausragend. Der starke Sergey Tsvetkov erzielte die zwischenzeitliche 21:20-Führung für die Panthers, die sie im weiteren Verlauf des Spiels nicht mehr abgaben. Zur Pause führten die Neckarstädter mit 33:29.

Auch nach der Pause setzte sich die hohe Intensität fort, die Panthers konnten sich jedoch nicht entscheidend absetzen. Darius Pakamanis brachte die Deutenberghalle mit zwei Dreiern in Folge zum Kochen, auf der anderen Seite hielt Koblenz vor allem an der Freiwurflinie den Anschluss. So ging es mit 52:46 in das Schlussviertel. Zum ersten Mal in dieser Saison war ein Panthers-Heimspiel vor den letzten zehn Minuten noch nicht entschieden.

Die Schlussphase begann aus Panthers-Sicht gut. Boyko Pangarov versenkte einen Dreier zum 59:50, was die bis dahin höchste Führung in diesem Duell darstellte. Baskets-Spielmacher Semaska drehte nochmals auf und hielt sein Team mit acht Punkten im letzten Viertel im Spiel, erhielt von seinen Mitspielern aber zu wenig Unterstützung. Kleiner als fünf Punkte wurde das Defizit im Schlussabschnitt nicht mehr. Die Defense der Panthers erzwang viele Ballverluste und schwere Würfe. Auf der anderen Seite behielten die Raubkatzen an der Freiwurflinie die Nerven und brachten den Sieg souverän über die Zeit.

Der Jubel von Mannschaft und Fans nach der Schlusssirene verdeutlichte, wie umkämpft und wichtig dieser Sieg war. Koblenz-Trainer Josip Bosnjak sah ein hochklassiges Spiel: „Schwenningen hat verdient gewonnen, weil sie einen Tick besser verteidigt haben. Die Kleinigkeiten haben entschieden.“ Panthers-Trainer Alen Velcic hätte sich den Abend nicht besser vorstellen können: „Es war ein tolles Spiel vor einer geilen Kulisse. Wir haben eine Spitzenmannschaft bei 68 Punkten gehalten, das unterstreicht unsere starke Defensivarbeit. Auch die Schiedsrichter haben eine sehr gute Leistung gezeigt.“ Bei den Panthers erzielte nur Sergey Tsvetkov (19) einen zweistelligen Punktewert. Dafür erzielten fünf Spieler acht oder neun Zähler.

Für die Panthers spielten und trafen: Nikola Fekete (8 Punkte/2 Rebounds/0 Assists), Sergey Tsvetkov (19/5/3), Jaka Zagorc (5/3/2), Aron Walker (4/3/0), Davor Barovic (8/3/1), Boyko Pangarov (9/2/0), Torben Tönjann (0/0/0), Konstantin Karamatskos (5/3/3), Rasheed Moore (9/9/3) und Darius Pakamanis (8/3/0).