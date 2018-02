Regionalsport Schwarzwald Panthers: Der Hunger muss zurückkehren

Schwenninger Basketballer trotz Sieg in Stuttgart unzufrieden. Trainer Alen Velcic hält sein Versprechen

Basketball, Regionalliga: Trotz des 18. Siegs in Folge und der Verteidigung der Tabellenführung könnte die Stimmung bei den Basketballern der Wiha.Panthers VS besser sein. Der MTV Stuttgart brachte die Schwenninger beim alles andere als überzeugenden 66:58-Auswärtssieg in die Bredouille und legte die Schwäche des Spitzenreiters offen.

Kein Feuerwerk: Das Spiel in Stuttgart war kein spielerischer Leckerbissen. Viele umkämpfte Bälle und harte Fouls verliehen dem Derby eine kräftige körperliche Note. Passend dazu brachten beide Mannschaften sehr wenige Zähler auf die Anzeigetafel, was zu einem „Low Scoring Game“ führte. Wenig erzielte und noch weniger zugelassene Punkte sind derzeit ein Spiegelbild der Rückrunde der Panthers. Während die Doppelstädter in der Hinrunde im Schnitt fast 90 Punkte pro Partie erzielten, liegt der Schnitt in der Rückrunde momentan lediglich bei 79 Zählern. Die Defensive hat sich hingegen nochmals gesteigert. Im Kalenderjahr 2018 erlauben die Neckarstädter ihren Gegnern im Durchschnitt lediglich 59 Punkte (Hinrunde: 66 Punkte). Dennoch bereitet dem Trainer die momentane spielerische Flaute Sorgenfalten. „Unsere Offense gegen Stuttgart war grottenschlecht. Die offenen Würfe fallen nicht. Vielleicht fehlt einigen Spielern das Selbstbewusstsein beim Abschluss“, mutmaßt Velcic.

Spielmacher Kosta Karamatskos hat eine andere Erklärung für den momentanen spielerischen Durchhänger. „Wenn man 18 Spiele in Folge gewinnt und seit Monaten ungeschlagen ist, kann es sein, dass ein Gefühl der Sättigung eintritt. Vielleicht lässt beim ein oder anderen Spieler langsam die Konzentration nach. Das müssen wir nun schnellstmöglich ändern“, sagt der 32-Jährige.

Kein Wurfglück: Besonders die Wurf-quote stand am Samstag beispielhaft für die Offensivflaute der Panthers. Während die Panthers einen Saisonschnitt von 58 Prozent Erfolgsquote bei Würfen aus dem Feld aufweisen, waren es gegen Stuttgart nur schwache 42 Prozent. Die Dreierquote, die seit Saisonbeginn die Achillesferse der Schwenninger darstellt (Saisonschnitt 29 Prozent), war mit zwei von 15 (13 Prozent) desolat. Velcic sieht nur eine Maßnahme, das Abschlussglück wieder zu erzwingen. „Wir müssen den Mund abwischen, hungrig bleiben und weiterwerfen.“ Karamatskos ergänzt: „Sobald zu Beginn des Spiels die ersten zwei, drei Würfe fallen, spielen wir befreiter auf.“

Willkommene Pause: Nun steht ein spielfreies Wochenende für die Panthers an, bevor das dritte Auswärtsspiel in Serie beim ASC Theresianum Mainz folgt. Danach folgt ein Hammer-Wochenende. Sollte sich nichts mehr am Spielplan ändern, müssen die Panthers am zweiten Wochenende im März zwei Heimspiele an aufeinanderfolgenden Tagen gegen Schlusslicht Limburg und den Tabellenvierten Saarlouis austragen. An den freien Tagen sollen nochmals die Kräfte für den Saisonendspurt gesammelt und die Sinne für die letzten acht Spiele geschärft werden. „Diese Pause kommt sehr gelegen. Nun können alle Spieler sich neu fokussieren“, gibt Velcic die Marschroute für die nächsten Tage vor.

Endgültig raus: Die SG Lützel-Koblenz hat sich am Wochenende endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet. In Bestbesetzung unterlag der Tabellendritte beim abstiegsgefährdeten Drittletzten BG Karlsruhe überraschend mit 82:85. Dennoch kann Koblenz noch ins Meisterrennen eingreifen. Wenn am drittletzten Spieltag die Panthers nach Koblenz fahren müssen, können die Rheinländer mit einem Sieg die Karten im Titelrennen nochmals neu mischen.

Guter Deal: Dass die Koblenzer keine Hoffnungen mehr auf den Aufstieg hegen, haben die Panthers auch dem MTV Stuttgart zu verdanken. Am achten Spieltag besiegten die Stuttgarter Koblenz in eigener Halle. Als Dank dafür überreichte Panthers-Trainer Alen Velcic seinem ehemaligen Spieler und jetzigem MTV-Center Nick Mosley am Samstag nach dem Spiel eine Kiste Bier. „Ich habe mit Nick gewettet. Wenn die Stuttgarter Koblenz besiegen sollten, schenke ich ihm eine Kiste Bier. Dieses Versprechen habe ich eingelöst. Das war ein guter Deal“, schmunzelt Velcic.