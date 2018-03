Regionalsport Schwarzwald Panthers: Den Worten sollen Taten folgen

Schwenninger Basketballer empfangen TV Langen. Gäste von personellen Sorgen geplagt

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers VS – TV Langen (Samstag, 20 Uhr). Zum vorletzten Mal in dieser Saison bitten die zuhause noch ungeschlagenen Tabellenführer Wiha.Panthers einen Gast zum Tanz in der „Deutenberghölle“. Gegen den Tabellenvierten TV Langen sind die Schwenninger klarer Favorit.

Die Hessen kommen mit großen Personalproblemen in den Schwarzwald. Auf gleich mehrere Leistungsträger muss Langens Trainer Markus Kühn verzichten. So fallen mit Leander Sielaff, Timothy Chabot und Lukas Beuschlein drei Leistungsträger aus. Trainer Kühn hofft, am Samstag zumindest auf Micha Hoffmann und Dimitri Disterhoff setzen zu können. Ansonsten müssten die „Giraffen“ mit lediglich sechs bis sieben Regionalligaspielern auskommen.

Der dünn gestrickten Personaldecke zum Trotz gewann der Tabellenvierte, für den es in dieser Saison praktisch um nichts mehr geht, am vergangenen Wochenende mit lediglich sechs Akteuren das Auswärtsspiel in Tübingen mit 93:86. Nick Smith, US-Amerikaner und mit fast 25 Punkten pro Spiel zweitbester Scorer der Liga, erzielte in besagter Partie 35 Punkte bei starker Wurfquote. Neben Smith, den Panthers-Trainer Alen Velcic für seine unauffällige, aber effektive Spielweise schätzt, müssen die Tabellenführer besonders auf Ruben Spoden aufpassen. Der Center mit Bundesliga-Erfahrung bei den Walter Tigers Tübingen legt in dieser Saison zwar „nur“ knapp zwölf Punkte auf, deutet aber immer mal wieder diese Qualitäten an, die ihn zwischenzeitlich zum Profi-Basketballer machten.

Velcic respektiert den kommenden Gegner, sieht in ihm allerdings kein großes Stolperstein-Potenzial. „Langen ist ein gut geführtes Team, das mit Maxim Schneider über einen guten Aufbauspieler verfügt. Sie spielen immer am Limit. Gegen Tübingen hat es für Langen mit sechs Spielern gereicht. Gegen uns wird es anders aussehen.“

Gegen die eher kleine Mannschaft der Hessen könnten womöglich die beiden Panthers-Center Davor Barovic und Petar Madunic in den Fokus rücken. Beide wurden vom Trainer nach der zurückliegenden Partie in Kaiserslautern für ihre schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen kritisiert. Velcic monierte, beide seien momentan nicht in der mentalen Verfassung, um dem Team entscheidend weiterzuhelfen. Daher waren die Center oft neben, die „Smallball“-Aufstellung dafür häufig auf dem Spielfeld. „Ich habe in dieser Woche mit beiden Spielern Gespräche geführt und ihnen den Druck genommen. Center sind, ähnlich wie die Torhüter im Fußball oder Eishockey, spezielle Charaktere, die ab und an schwierig zu händeln sind.“ Spätestens nach Ostern, wenn es zum Spitzenspiel in Koblenz kommt, werden die Panthers wohl auf die Unterstützung ihrer beiden Kanten angewiesen sein.

Apropos Koblenz: Dieses Spiel setzt sich Nikola Fekete als Ziel für sein nun schon drittes Comeback nach einer Verletzungspause. In Kaiserslautern knickte der Panthers-Kapitän Sekunden vor Spielende um und zog sich eine Bänderzerrung im linken Knöchel zu. Gegen Langen wird Fekete daher nicht mitwirken.

Fanbus nach Koblenz

Für das Top-Auswärtsspiel am Samstag, 7. April, in Koblenz wollen die Wiha.Panthers eigens einen Fanbus chartern, damit die eigene Mannschaft lautstark unterstützt werden kann. Hierfür gibt es noch freie Plätze, für die man sich auf der Facebook-Seite der Panthers oder direkt bei Pressesprecher Holger Rohde via Facebook oder whatsapp (0174/2432160) anmelden kann.