Regionalsport Schwarzwald Panthers: Dem Ziel einen Schritt näher

Schwenninger Basketballer bangen um ihren Kapitän. Spitzenspiel rückt langsam in den Blickpunkt

Basketball, Regionalliga: Mit dem 89:74-Erfolg über Langen machten die Wiha.Panthers VS das Dutzend voll. Mit zwölf Siegen in Serie sind die Basketballer aus der Doppelstadt weiter auf Kurs Meisterschaft.

Hohes Niveau: Das Spiel in der Frankfurter Vorstadt galt im Vorfeld nicht als absolutes Topspiel, hatte aber alle Zutaten eines Basketball-Leckerbissens: zwei taktisch und körperlich starke Offensivreihen, intensive Abwehrarbeit, überragende Einzelkönner und ein spannender Spielverlauf. Panthers-Trainer Alen Velcic hatte „sehr viel Spaß, an der Seitenlinie zu stehen und das Spiel zu verfolgen.“ Dass sich die Neckarstädter mit einem 17:0-Lauf im Schlussviertel den Sieg holten, hatten sie Velcic zufolge ihrer „individuellen Klasse und der hohen Intelligenz der Spieler“ zu verdanken.

Doch auch ein taktischer Kniff des Trainers trug zum Erfolg bei. Mit der Umstellung auf „Smallball“ waren die Panthers zwar kleiner aufgestellt, insgesamt aber beweglicher, schneller und enger an den Gegenspielern. Zudem konnten sie in der Verteidigung besser „switchen“, also den Gegenspieler an den eigenen Mitspieler übergeben, ohne dass ein allzu großer Längennachteil entstand. Teilweise standen vier kleine Aufbauspieler auf dem Feld, die mit ihrer Schnelligkeit zum Korb zogen und Fouls provozierten oder mit ihrer Übersicht den gut aufgelegten Rasheed Moore in Szene setzten.

Punktelieferant: Nachdem Rasheed Moore in den letzten drei Spielen im Schnitt „nur“ 16 Punkte erzielt hatte, schraubte der US-Amerikaner seinen Saisonschnitt mit 32 Punkten gegen Langen wieder in die Höhe. Der Flügelspieler hat die drittmeisten Zähler der Liga und mit 22,2 Punkten den vierthöchsten Punkteschnitt. Genauso beeindruckend wie die 32 Punkte war seine Effektivität. Zehn seiner 14 Würfe aus dem Feld fielen durch den Ring, zudem versenkte Moore zehn von zwölf Freiwürfen. Velcic: „Rasheed hatte gegen Langen oftmals einen kleineren Gegenspieler. Diesen Vorteil hat er sehr gut ausgenutzt und hochwertige Abschlüsse gezeigt.“ Zielspieler Nummer eins in der Offensive sei Moore aber nicht immer zwangsläufig. „Gegen Fellbach war es Nikola Fekete, nun war es Rasheed Moore. Es hat immer ein anderer Spieler einen guten Tag“, so Velcic.

Fragezeichen: Gerne hätte der Trainer auch seinen Kapitän in Langen an Bord gehabt. Doch Nikola Fekete knickte beim Abschlusstraining am Freitag unglücklich um. „Es war seine erste Bänderverletzung an diesem Knöchel. Daher schmerzte diese ungemein. Wir hatten zunächst einen schlimmen Verdacht, der sich im Krankenhaus zum Glück nicht bestätigte. Es ist eine schwere Bänderüberdehnung, erklärt Alen Velcic. Für das kommende Spiel in Lich sei Fekete wohl noch keine Option, für das darauffolgende Topspiel gegen Speyer besteht allerdings Hoffnung. Velcic: „Wir versuchen, ihn bis zum Spiel gegen Speyer wieder auf die Beine zu kriegen.“

Keine Überraschungen: Das Heimspiel gegen Speyer am 20. Januar wird womöglich eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen liefern. Neben den Panthers erfüllten auch Speyer sowie die Drittplatzierten aus Koblenz ihre Pflicht am Wochenende und gewannen ihre Spiele. Somit ist Speyer punktgleich mit den Doppelstädtern an der Tabellenspitze. „Wir dürfen allerdings das nächste Spiel in Lich nicht vergessen. Die spielen kein Hallenhalma, sondern haben auch einiges drauf“, warnt Velcic.