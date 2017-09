Regionalsport Schwarzwald Panthers: Christian Behrens sorgt für Schwung

Erster Spieltag in der Regionalliga: Schwenninger Basketballer bezwingen TV Lich mit 73:60 Punkten

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers Schwenningen – TV Lich 73:60 (36:24). Mit einem glanzlosen Arbeitssieg gegen den TV Lich starteten die Schwenninger Panthers in die neue Saison. Vor 250 Zuschauern in der Deutenberghalle legten die Gastgeber einen nervösen Start hin. Viele leichte Fehler in der Offensive und Fouls in der Abwehr brachten die Gäste aus Hessen schnell mit 3:7 in Führung. Mit der Hereinnahme von Neuzugang Christian Behrens steigerte sich das Team von Panthers-Trainer Alen Velcic. Behrens sorgte für ständige Unruhe an beiden Brettern, sammelte Rebounds und traf auch schwierige Würfe. Zwar steigerte sich die Schwenninger Offensive im Laufe des ersten Viertels, zur Viertelpause war die Partie mit 18:16 aber noch eng.

Dies änderte sich im zweiten Abschnitt. Angeführt von Behrens und Rasheed Moore setzten sich die Panthers immer mehr ab. Mit der Schlusssirene des zweiten Viertels stellte Sergey Tsvetkov auf 36:24. Im dritten Viertel legten beide Defensiven nochmals an Intensität zu, was zu vielen Fouls und Freiwürfen führte. Angeführt von Johannes Schläfer, der 14 seiner 20 Punkte von der Freiwurflinie erzielte, verkürzten die Gäste zwischenzeitlich auf 46:40. Der starke Rasheed Moore hielt die Panthers-Offensive am Laufen und sorgte zum Ende des dritten Viertels für den erneuten Zwölf-Punkte-Vorsprung. Im letzten Abschnitt dominierte die Panthers-Abwehr. Der TV Lich stellte die Schwenninger vor keine ernsthaften Probleme, und so setzte Boyko Pangarov mit einem Dreier Sekunden vor der Schlusssirene den verdienten 73:60-Endstand.

Nach dem Spiel beschäftigte sich Schwenningens Coach Velcic bei der Analyse vor allem mit den Würfen aus der Distanz. „Wir haben nur zwei von 21 Dreiern getroffen. Das ist eine unterirdische Quote“, resümierte Velcic. Auf der anderen Seite hob der Trainer die Defense besonders hervor. „Wir haben hervorragend verteidigt. Das war ein glanzloser Arbeitssieg. Strich drunter“, fasst Velcic zusammen.

Die beiden Amerikaner Moore (12 Punkte, 8 Rebounds) und Behrens (15 Punkte, 10 Rebounds) erhielten ein Sonderlob von Velcic. „Rasheed Moore war eine Bombe. Er macht den Abgang von Tabari Perry sofort vergessen. Auch Chris Behrens hat gezeigt, was er drauf hat.“

Moore selbst achtete nach dem Spiel weniger auf seine eigenen Zahlen. „Viel wichtiger als meine Leistung ist, dass wir gewonnen haben. Wir haben gut verteidigt, müssen aber einen Weg finden, offene Würfe zu kreieren und diese auch zu verwandeln.“