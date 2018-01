Regionalsport Schwarzwald Panthers: Aus Dreikampf wird ein Duell

Schwenninger Basketballer müssen nur noch Speyer fürchten. 70 Fans unterstützen Panthers in Tübingen

Basketball, Regionalliga: Tabellenführung verteidigt, einen Schritt näher am Aufstieg und ein Konkurrent, der sich aus dem Titelkampf verabschiedet: Es lief alles nach Maß für die Wiha.Panthers aus Villingen-Schwenningen. Beim 87:59-Sieg in Tübingen kamen jedoch altbekannte Schwächen zum Vorschein.

Steigerung: Lange bot die ersatzgeschwächte Regionalligamannschaft aus Tübingen den Panthers Paroli. Erst ein 18:0-Lauf beim Stand von 44:44 im dritten Viertel bedeutete die Vorentscheidung und Sieg Nummer 15 in Serie. Dass die Mannschaft von Trainer Alen Velcic nach mäßigem Start eine deftige Ansprache benötigte, war im Derby nicht zum ersten Mal der Fall. Bereits bei den beiden letzten Auswärtsspielen in Langen und Lich hatten die Doppelstädter einen Stotterstart hingelegt, um anschließend mit starken Phasen (17:0 gegen Langen, 13:1 gegen Lich) davonzuziehen. Auch gegen Speyer sah es lange nach einer Niederlage aus, ehe die Mannschaft aufdrehte. „Ich weiß nicht, warum ich sie immer wieder wachrütteln muss. Erfolg spielt sich im Kopf ab. Es ist bei uns immer eine Frage des Willens“, erklärt Velcic die wechselhaften Leistungen seines Teams.

Zweikampf: Am Wochenende hätte bereits eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen fallen können. Doch Speyer behielt in einem hochklassigen Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Koblenz mit 84:74 die Oberhand und bleibt somit zwei Punkte hinter den Panthers. Die Koblenzer dagegen müssen angesichts von sechs Punkten Rückstand auf die Neckarstädter ihre Aufstiegshoffnungen begraben. „Die Enttäuschung sitzt tief nach dieser verdienten Niederlage. Ich sehe unsere Titelchancen nach diesem Spiel bei null. Wir können nur noch in den Titelkampf eingreifen, wenn wir Schwenningen zu Hause schlagen und damit Speyer zum Regionalliga-Meister machen“, erklärt der Koblenzer Trainer Josip Bosnjak. Somit läuft alles auf den Zweikampf Schwenningen gegen Speyer hinaus.

Gute Lage: Panthers-Trainer Alen Velcic schätzt die Lage seiner Mannschaft sehr positiv ein. „Wir haben alles in der eigenen Hand. Die Mannschaften, die nun auf uns warten, haben wir bereits in der Hinrunde geschlagen. Das können wir definitiv wiederholen“, so der Coach. Am Samstag geht es im Heimspiel in der Deutenberghalle gegen den Tabellenvorletzten Hockenheim/Karlsruhe um die nächsten zwei Punkte auf dem Weg in die ProB.

Gefühltes Heimspiel: Rund 70 Panthers-Fans begaben sich auf die rund 90 Kilometer lange Auswärtsfahrt, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Ein Sponsor hatte den Fanbus organisiert. Velcic: „Es war ein gefühltes Heimspiel. Drei Viertel aller Zuschauer waren Schwenninger. Sie waren sehr laut und haben uns toll unterstützt.“