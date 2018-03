Regionalsport Schwarzwald Pakamanis wird zum Schlüsselspieler

Litauer ist wichtigster Mann bei den wiha.Panthers Schwenningen. Andere Spieler sind im Formtief

Basketball, Regionalliga: Trotz des glanzlosen 83:64-Sieges beim 1.FC Kaiserslautern hatte Alen Velcic, Trainer der Wiha.Panthers einige Kritikpunkte. Einen Spieler lobte er indes besonders.

Oldie but Goldie: Darius Pakamanis ist derzeit der wichtigste Mann der Panthers. Am Sonntag führte er seine Mannschaft mit 26 Punkten zum Auswärtssieg. Schon in den vorherigen Wochen war beim Litauer ansteigende Form zu erkennen. „Paka ist derzeit unser Teamleader. Ich bin richtig froh, dass wir ihn haben“, lobt Velcic. Mit 26 Punkten hatte der 37-jährige Shooting Guard in Kaiserslautern die beste Punkteausbeute der laufenden Saison. Vor allem von draußen hatte der Routinier ein „heißes Händchen“: Sechs seiner neun Dreierversuche waren erfolgreich. Doch auch in der Verteidigung stellte Pakamanis seine Qualitäten unter Beweis. Velcic: „Er spielt geile Defense und macht den Gegnern richtig Druck.“Gerade in dieser Phase der Saison, in der andere Spieler ein Formtief durchschreiten, ist Pakamanis besonders wichtig. Deshalb kann Velcic dessen Wert für das Team nicht oft genug betonen: „In der heißen Phase der vergangenen Saison hat Nikola Fekete abgeliefert, jetzt ist es Paka.“

Backsteine: 24 von 41 – wäre diese Quote von fast 59 Prozent eine Feldwurf- oder gar Dreierquote, wäre jeder Trainer der Welt mit seiner Mannschaft zufrieden. Beim Gastspiel in Kaiserslautern standen diese Zahlen allerdings für die Quote der Freiwürfe. „Wir sind mit über 70 Prozent eines der besten Teams von der Linie. Vielleicht treffen wir mal drei oder vier Würfe nicht. Und dann werfen wir gleich 18 Mal daneben“, haderte Velcic. Dafür war die Dreierquote für Panthers-Verhältnisse herausragend gut.

Formtief: Nach dem Gastspiel in Kaiserslautern war Velcic mit der gesamten Mannschaftsleistung unzufrieden. Dass er zwei Spieler aber explizit kritisierte, hatte Seltenheitswert. „Unsere Center Davor Barovic und Petar Madunic sind derzeit in einer schlechten mentalen Verfassung. Ich weiß nicht, was mit ihnen derzeit los ist“, nahm sich Velcic die beiden „Großen“ zur Brust. In der Summe kamen die Big Men nur zu acht Minuten Einsatzzeit in der Pfalz.

Nur knapp fünf Minuten durfte Boyko Pangarov ran. Der quirlige Aufbauspieler hat ähnlich wie die beiden Center eine schwierige Phase. „Wir müssen schauen, dass wir Boyko wieder in die Form von vor zwei Monaten hinkriegen“, betont Velcic.

Pechvogel: Bereits zum dritten Mal erwischte es Kapitän Nikola Fekete. In der letzten Minute der Partie in Kaiserslautern krachte er mit einem Gegenspieler zusammen und knickte mit dem rechten Fuß unglücklich um. Velcic geht von rund drei Wochen Pause aus. Bereits im vergangenen Herbst setzte Fekete ein im Heimspiel gegen Crailsheim erlittener Pferdekuss einen Monat außer Gefecht, ehe er sich im Januar im Training die Bänder im linken Knöchel überdehnte. Nach erneut rund vier Wochen Pause war Fekete bereits wieder in guter Form. Nun muss der Kapitän vorerst wieder von der Bank aus zuschauen. „Nikola hat in dieser Saison die Seuche am Fuß kleben. Er hat viel Pech“, leidet Trainer Velcic mit.

Bei optimalem Heilungsverlauf soll der 26-Jährige beim womöglich über den Aufstieg entscheidenden Topspiel in Koblenz wieder an Bord sein. Da sich Panthers-Verfolger Speyer weiterhin keine Blöße gibt und ähnlich wie Schwenningen jeden Gegner deutlich besiegt, dürfen sich die Panthers mit großer Sicherheit keine Niederlage mehr erlauben.