Regionalsport Schwarzwald Paffenweilers Trainer Patrick Anders: Haben Potenzial nicht auf den Platz gebracht

Rückblick auf den 20. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Durch die Siege in den zwei Top-Spielen untermauerten der FC Gutmadingen und SV Geisingen ihre Ambitionen auf den Titelgewinn. Auch wenn zwei Drittel der Spieltage bereits absolviert sind, zeigt die Tabelle weiterhin ein schiefes Bild, da einige Mannschaften bis zu vier Spiele nachholen müssen. Einen Wechsel gab es im Tabellenkeller. Der SV Überauchen ist jetzt im Besitz der ungeliebten Roten Laterne.

Die Maximalzahl von neun Punkten bei 11:4 Toren holte der FC Gutmadingen nach der Winterpause. Nach dem Erfolg gegen Königsfeld wurde nun auch Hochemmingen dank des 3:1-Auswärtssieges etwas distanziert. „Wir haben einen guten Start, mehr aber auch nicht. Kämpferisch haben wir in Hochemmingen eine gute Leistung gezeigt. Spielerisch hatte ich mir vor allem in der ersten Halbzeit mehr erhofft“, bilanziert Trainer Steffen Breinlinger den achten Auswärtssieg. Gegriffen haben in der zweiten Halbzeit einige Umstellungen vom Trainer, der dennoch „viel harte Arbeit“ vor sich und der Mannschaft sieht. Über Ostern ist Gutmadingen spielfrei und schaut entspannt darauf, wie sich die Konkurrenten schlagen.

Ebenfalls keinen Ausrutscher leistete sich der Tabellenzweite SV Geisingen beim 1:0-Heimsieg gegen Pfaffenweiler. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt. Für uns war es der achte Sieg in Folge. Mir ist natürlich klar, dass diese Serie nicht ewig halten wird, aber wir wollen sie weiter ausbauen. Alle Spieler sind sehr fokussiert und werden mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben“, sagt Spielertrainer Marijan Tucakovic. Geisingen hat Paffenweiler nun auf vier Punkte distanziert und ein Spiel weniger ausgetragen. Im Gegensatz zu Spitzenreiter Gutmadingen hat die Tucakovic-Elf sogar noch drei Spiele nachzuholen. „Das ist eine schöne Konstellation, aber wir haben noch nichts erreicht“, warnt Tucakovic.

Geisingen gestattete dem FC Pfaffenweiler kaum eine gute Torchance. „Bei uns hat wenig funktioniert. Wir hatten zu viele Ballverluste und haben zudem eine Menge Fehlpässe gespielt. Wir haben nicht unser wahres Potenzial auf den Platz gebracht“, stellte Paffenweilers Spielertrainer Patrick Anders enttäuscht fest. Auf dem tiefen Platz hätten beide Teams mit vielen langen Bällen agieren müssen, was nicht dem Spielstil der Top-Teams entsprach. „Geisingen hat einen unserer Fehlpässe gnadenlos bestraft“, ergänzt Anders, der nicht ganz glücklich darüber ist, dass seine Elf über Ostern spielfrei ist. „Wir haben dafür im April vier Mittwochspieltage. Dafür sollten wir jetzt Kraft tanken.“

Zwei Spiele, zwei Punkteteilungen: Die SG Riedöschingen/Hondingen ist 2018 noch ungeschlagen, tritt aber etwas auf der Stelle. Beim jüngsten 2:2 gegen Hölzlebruck fielen alle Treffer in der ersten Halbzeit. „Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen, doch ich würde nicht von zwei verlorenen Zählern sprechen. Beide Teams hatten die Chance zum Sieg. Für das Selbstvertrauen ist der Punkt sicher wichtig“, sagt Kapitän und Co-Trainer Björn Werhan. Die Einstellung seiner Elf habe gestimmt, zumal schon nach 100 Sekunden der Ball im eigenen Netz zappelte und das auch noch durch ein Eigentor. „Wir haben das weggesteckt und ordentlich gespielt. Auf dieser Leistung können wir aufbauen“, ergänzt Werhan. Allerdings heißen die nächsten zwei Gegner Geisingen und Pfaffenweiler.

Den ersten Sieg nach der Winterpause feierte die SG Riedböhringen/Fützen mit dem 1:0-Erfolg in Immendingen. „Wir haben eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Das war ein Schritt vorwärts, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns“, betont Trainer Siegfried Andräß. Das gezeigte Engagement der Mannschaft habe ihm gefallen. Zu feilen gelte es noch an der Chancenauswertung. „Da hätten wir die Partie früher entscheiden müssen. Der Sieg muss uns Auftrieb für die Partie gegen Brigachtal geben. Da müssen wir nachlegen“, betont der Trainer.

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen DJK Donaueschingen II ziert der SV Überauchen jetzt das Tabellenende. Trainer Frank Albrecht warnt vor Untergangsstimmung. „Wenn unsere verletzten Spieler zurückkommen, und danach sieht es aus, werden wir angreifen. Ich bin davon überzeugt, dass wir aus dem Tabellenkeller herauskommen. Wir haben noch genügend Spiele, müssen jetzt aber anfangen zu punkten“, betont Albrecht. Zumindest einen Zähler hätte seine Elf auch gegen die Donaueschinger verdient gehabt, doch Albrecht vermisste „die letzten zehn Prozent“, die nötig sind, um sich zu belohnen. Kleiner Vorteil der Überauchener: Sie haben noch die meisten Nachholspiele.