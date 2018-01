Regionalsport Schwarzwald Packendes Spitzenspiel der Wasserballer

WBG Villingen-Schwenningen holt gegen Tabellenführer Stuttgart einen Punkt

Wasserball Verbandsliga: WBG-Villingen Schwenningen – PSV Stuttgart II 12:12 (3:4, 4:2, 3:4, 2:2). (rom) Die WBG und der Tabellenführer aus der Landeshauptstadt lieferten sich ein packendes Spitzenspiel. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem gerechten Unentschieden. Für die Stuttgarter war es zugleich der erste Punktverlust der Saison.

Die gesamte Partie lieferten sich die beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Den Stuttgartern gelang zwar im ersten Viertel eine Zwei-Tore-Führung. Doch Oliver Müller, der an diesem Abend sechs der zwölf WBG-Treffer erzielte, verkürzte auf 3:4.

Im zweiten Durchgang überzeugten die Doppelstädter mit ihren kämpferischen Qualitäten und machten aus dem Rückstand eine 7:5-Führung, die jedoch die Stuttgarter kurz vor der Halbzeit auf 7:6 verkürzten. Der Schlagabtausch ging auch im dritten Viertel weiter. Die Führung wechselte hin und her. Beim Stand von 10:10 ging es in den Schlussabschnitt. Zunächst erspielten sich die Stuttgarter mit 11:10 die Führung. Doch mit zwei Treffern in Folge durfte die WBG beim Stand von 12:11 auf den Heimsieg hoffen. Der Tabellenführer glich jedoch auf 12:12 aus.

Mit etwas Glück wäre für die WBG ein Sieg drin gewesen, denn bei neun Überzahlspielen hatten die doppelstädtischen Wasserballer einige gute Chancen auf den Sieg, die jedoch ausgelassen wurden. Allerdings war Stuttgart im Unterzahlspiel sehr stark. Am Ende ging die Punkteteilung in dieser attraktiven Partie in Ordnung.

Die WBG-Tore erzielten: Oliver Müller (6), Jan Elsäßer (3), Marius Wagner (1), Adrian Roth (1) und Avraam Mastorakis (1).