Osek rettet Löffinger Punkt

Fußball-Landesliga: FC Hilzingen – FC Löffingen 0:0. Es war von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel. Die Platzverhältnisse ließen keinen feinen technischen Fußball zu und so stand der Kampf im Mittelpunkt. Nach einer Abtastphase hatte Gaudig (10.) per Kopf die erste Möglichkeit, doch sein Kopfball ging Millimeter über die Querlatte. Dann war Hilzingen besser im Spiel. Der Hilzinger Dukart setzte sich mehrfach durch, scheiterte aber am guten Osek oder schoss vorbei. Als Dukart (40.) die komplett aufgerückte Abwehr der Gäste durchlief, wurde er gefoult. Löffingen hatte Glück, dass der Referee die Gäste nicht dezimierte und die Aktion mit Gelb und Freistoß bewertete.

In Halbzeit zwei war das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten Tormöglichkeiten. Immer wieder zeichneten sich die beiden Torhüter aus. Osek im Tor der Löffinger war der sichere Garant für die Erfolglosigkeit des Hilzinger Angriffs. ZS: 80; SR.: Lombardo (Rheinfelden).

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Weißenberger (90+1. Benz), Kaufmann, Gaudig (82. F. Löffler), Beha, Schuler, Kopp, Messmer (72. Baumann), Isele (70. Hoheisel), Bürer.