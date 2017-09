Regionalsport Schwarzwald Oliver Mahler: Jetzt läuft es auch bei Pfohren

Trainer des FC Neustadt II tippt den sechsten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2.

TuS Oberbaldingen – SV Hinterzarten. „Der Tabellenvierte empfängt den Zweiten. Das wird ein Spitzenspiel, zumal sich Hinterzarten am Mittwoch gegen uns als sehr abschlussstark vorstellte und noch ungeschlagen ist. Da fallen bei der Klasse der beiden Offensivreihen mit Sicherheit einige Treffer. Mein Tipp lautet 3:3.“

FC Neustadt II – SSC Donaueschingen. „Wir müssen die klare Niederlage vom Mittwoch schnell abschütteln. Da ging einiges schief. Wir können definitiv besser Fußball spielen und wollen das gegen Donaueschingen zeigen. Vorsicht ist jedoch nach den sechs Treffern des SSC vom Mittwoch geboten. Wir wollen etwas Zählbares.“

SV Öfingen – FC Bräunlingen. „Öfingen scheint mir noch nicht richtig in Tritt gekommen zu sein. Zudem hat sich Öfingen schon viele Gegentreffer eingefangen. Bräunlingen scheint deutlich gefestigter, zumal ich von Bräunlingen einiges in der Saison erwarte. Mein Tipp: 1:3.“

FC Lenzkirch – FC Pfohren. „Lenzkirch ist noch ungeschlagen. Der gute Start gibt der Elf sicherlich weiteren Rückenwind, vor allem auf eigenem Platz. Pfohren fand nicht so gut in die Saison, doch jetzt scheint es zu laufen, wie der klare Sieg am Mittwoch zeigt. Pfohren ist für mich aktuell noch etwas unter Niveau in der Tabelle platziert. Ich tippe 2:2.“

FV Möhringen – FC Löffingen II. „Beide Teams sind punktgleich. Möglicherweise gibt es bei Löffingen Verstärkungen aus dem Landesligakader. Damit scheint ein Punkt für die Gäste machbar, aber Möhringen gewinnt mit 2:1.“

FC Hüfingen – SV Grafenhausen. „Grafenhausen tut sich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga noch etwas schwer. Der jüngste 3:1-Sieg gegen Eisenbach war Pflicht. Nun sollte die Elf auch in Hüfingen punkten. Ich tippe 1:1.“

SV Eisenbach – FC Bad Dürrheim II. „Bad Dürrheim ist aktuell die beste Mannschaft der Staffel. Umso schöner war unser Sieg am Samstag. Beim Schlusslicht gewinnen die Kurstädter 3:1.