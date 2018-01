Regionalsport Schwarzwald Oliver Frässle zeigt seine Klasse

Tischtennisspieler der TTG Furtwangen/Schönenbach gewinnt Nachwuchsturnier in Blumberg. 60 Talente an den Platten

Tischtennis: (ma) Natalie Suhoveckij aus Beuren und Jonathan Häckel (Freiburg) mit je drei Siegen sowie Oliver Frässle (TTG Furtwangen/Schönenbach) und Megan Cytacki (Stühlingen) mit je zwei Titeln bestimmten das Geschehen am Samstag beim 38. Tischtennisturnier für Jugend/Schüler des TTC Blumberg. Mit 60 Meldungen lag die Teilnehmerzahl im Rahmen der Vorjahre. Vor allem in der Endphase der einzelnen Gruppen gab es in der Eichbergsporthalle sehr gute Spiele zu sehen.

Bei den U 18 Jungen musste Oliver Frässle (Furtwangen/Schönenbach) im Finale gegen Daniel Ranmesh (Mönchweiler) hart kämpfen, bis der 3:1-Sieg perfekt war. Vor allem sein sicheres Spiel mit guten Angriffsschlägen ermöglichte ihm Platz eins.

Bei den U 18 Mädchen gab es eine Neuauflage des Vorjahresfinales, wobei Natalie Suhoveckij (Beuren) auch am Samstag mit 3:1 Sätzen gegen Evita Wiedemann (Stühlingen) gewann. Auch bei den U 15-Mädchen kam es zu einer Neuauflage des Endspiels 2017, und erneut siegte Natalie gegen Eileen Wiedemann (Stühlingen). Bei den Schülern war Jonathan Häckel aus Freiburg der herausragende Spieler. Die Ergebnisse:

Einzel

Jungen U 18: 1. Oliver Frässle Furtw./Schönenbach; 2. Daniel Ramesh Mönchweiler; 3. Philip Disch Kirchzarten und Eduard Suhoveckij Beuren. Jungen U 15: 1. Jonathan Häckel Freiburg; 2. Leo Bendel Stühlingen; 3. Philip Disch Kirchzarten und Eduard Suhoveckij. Jungen U 13: 1. Jonathan Häckel Freiburg; 2. Tim Burggraf Marb./Rietheim; 3. Benedikt Hafner Laufenburg und Moritz Schall Lauchringen.

Mädchen U 18: 1. Natalie Suhoveckij Beuren; 2. Evita Wiedemann Stühlingen; 3. Sharon Delfino Lauchringen und Eileen Wiedemann Stühlingen. Mädchen U 15: 1. Natalie Suhoveckij Beuren; 2. Eileen Wiedemann Stühlingen; 3. Sharon Delfino Lauchringen und Megan Cytacki Stühlingen. Mädchen U 13: 1. Megan Cytacki Stühlingen; 2. Lara Mittmann Furtw./Schönenbach; 3. Nina Müller Stühlingen, 4. Jana Mittmann Furtw./Schönenbach.

Doppel

Jungen U 18: 1. Oliver Frässle/Daniel Ramesh Furtw./Schönenbach/Mönchweiler; 2. Manuel Franz/Maurice Sauter Villingen; 3. Jan-Niklas Kammerer/Kevin Jegg Schonach/Blumberg und Leon Müller/Andreas Fuchs Mönchweiler. Jungen U 15: 1. Philip Disch/Jonathan Häckel Kirchzarten/Freiburg; 2. Timon Schellhorn/Eduard Suhoveckij Lauchringen/Beuren; 3. Philipp Hafner/Benedikt Hafner Lauchringen und Leo Bendel/Vincent Rabara Stühlingen/Neuhausen. Mädchen U 18: 1. Natalie Suhoveckij/Sharon Delfino Beuren/Lauchringen; 2. Eileen/Evita Wiedemann Stühlingen. Mädchen U 15: 1. Nina Müller/Megan Cytacki Stühlingen; 2. Jana/Lara Mittmann Furtw./Schönenbach.