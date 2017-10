Regionalsport Schwarzwald "Ohne Mut und Selbstvertrauen"

Rückblick auf elften Landesliga-Spieltag. Kritische Worte von Löffingens Trainer Tim Heine

Fußball-Landesliga: Sechs der sieben Schwarzwälder Landesligisten punkteten am elften Spieltag. Nur Aufsteiger Obereschach ging leer aus. Der vor der Saison als klarer Titelanwärter eingeschätzte SC Pfullendorf wird langsam seiner Rolle gerecht und hat sich auf Rang zwei nach oben geschoben, musste aber beim Sieg gegen Obereschach viel Gegenwehr ausschalten.

Auf Platz drei ist der FC Schonach weiterhin der beste Landesligist aus dem Schwarzwald. Das jüngste 1:1 auf eigenem Platz gegen Walbertsweiler ist für Trainer Enrique Blanco ein gerechtes Ergebnis. „Beide Mannschaften haben auf das zweite Tor gespielt, wobei sich beide Torhüter mit starken Leistungen auszeichneten. Beide Mannschaften haben gezeigt, dass sie zu den besten Teams in der Liga gehören.“ Vermeidbar war für Blanco das 0:1 nach einem Eckball. Immerhin kam die Antwort in Form des 1:1 schnell. „Wir haben weiterhin von elf Spielen nur eins verloren und sind im Soll. Ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf“, fügt Blanco an.

Beim 9:2-Sieg gegen den FC Hilzingen ließ es der FC 08 Villingen II am Sonntag so richtig krachen. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. Hätte ich nach einer Stunde nicht so viel gewechselt, wäre auch ein zweistelliges Ergebnis möglich gewesen“, resümiert Trainer Marcel Yahyaijan. Was ihn ärgerte, waren die zwei Gegentreffer, da Hilzingen in den 90 Minuten bestenfalls nur drei Möglichkeiten hatte. „Stärkere Gegner werden so etwas noch mehr bestrafen. Offensiv hingegen hat es Spaß gemacht. Wir haben vieles fußballerisch gut gelöst und waren so effektiv, wie ich es mir immer wünsche.“ Yahyaijan verteilte schon in der Kabine viel Lob an seine Spieler.

Überhaupt nicht glücklich war Tim Heine, Trainer des FC Löffingen, mit den Leistungen seiner Elf und dem Ergebnis (0:0) bei der DJK Villingen. „Offensiv war es die bisher schwächste Vorstellung, seit ich Trainer in Löffingen bin. So etwas kannte ich von meiner Mannschaft bisher noch nicht. Wir haben ohne jeglichen Mut und Selbstvertrauen gespielt. Erst in den letzten 15 Minuten ging ein Ruck durch meine Elf, aber grundsätzlich war das viel zu pomadig und ohne Tempo.“ Löffingen tritt nach zuletzt nur zwei Punkten aus den vergangenen drei Partien etwas auf der Stelle. Aus der erhofften Flucht nach vorne ist nichts geworden. Heine geht die Arbeit nicht aus. „Wir haben einige Dinge zu verbessern. Taktisch sind wir unflexibel. So ist es kaum machbar, während einer Partie umzustellen.“

Wegen der zahlreichen personellen Ausfälle musste Ralf Hellmer, Trainer der DJK Villingen, seine Elf gegen Löffingen gleich auf mehreren Positionen umstellen. Somit konnte er noch eher als sein Trainerkollege Heine mit dem torlosen Spiel leben. Die Mannschaft habe sich weitgehend an die Vorgaben gehalten. Wegen der personellen Nöte verhalf Hellmer sogar Jugendspieler Devin Sarikaya zum Landesliga-Debüt. Auch wenn das Spiel durch die wenigen echten Torchancen nicht vergnügungssteuerpflichtig war, so zeigte die DJK trotz der vielen Umstellungen defensiv Stabilität. Offensiv hingegen tritt Villingen auf der Stelle. Elf Tore in elf Spielen werden nur noch vom Ligaschlusslicht Konstanz unterboten. „Wichtig war für mich, dass alle meine Spieler nach der Partie mit einem Lächeln vom Platz gegangen und wir ohne Gegentreffer geblieben sind“, fügt Hellmer an.

Drei Aufsteiger hatte der FC Furtwangen an den vergangenen drei Spieltagen und dreimal gingen die Bregtäler als Sieger vom Platz. Beim 3:2-Erfolg gegen Überlingen hatte es die Elf von Trainer Markus Knackmuß mit dem stärksten Neuling zu tun. „Die Überlinger haben gezeigt, dass sie nicht zufällig 19 Punkte haben. Es war von beiden Seiten ein gutes Spiel mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Wir haben robust dagegengehalten, sehr konzentriert gespielt und uns die drei Punkte verdient.“ Allein die Chancenverwertung schmeckte Knackmuß nicht ganz. „Wir hätten nach dem 3:1 das vierte oder fünfte Tor nachlegen müssen. Dann wäre einiges einfacher gewesen.“ Immerhin war es Knackmuß erstmals möglich, mit der identischen Elf zu beginnen wie eine Woche zuvor beim 7:0-Erfolg in Obereschach. „Das ist natürlich wünschenswert, denn die ständigen Wechsel schaffen keine Sicherheit oder Automatismen.“

Christian Leda, Trainer der DJK Donaueschingen, hatte seine Spieler vor der Partie beim Schlusslicht Konstanz intensiv gewarnt. Die Begegnung gab dem Trainer Recht, denn erst in der Schlussphase gelang der 2:1-Siegtreffer der Donaueschinger. „Der Sieg wird in ein paar Wochen noch an Wert gewinnen, denn Konstanz wird sich bald aus dem Tabellenkeller verabschieden. Nach dem Trainerwechsel agierte die Elf sehr euphorisch.“ Donaueschingen begann mit starken 20 Minuten, baute dann zwischenzeitlich ab und legte im Schlussspurt nochmals nach. „Die Fitness bei uns stimmt, aber das wusste ich schon vorher. Wir wurden durch einige kurzfristige Spielerausfälle zurückgeworfen. Am Ende zählen die drei Punkte“, so Leda. Für seine Elf war es der zweite Sieg und das dritte ungeschlagene Spiel in Folge. In kleinen Schritten geht es in Richtung sicherer Mittelfeldplatz.

Der SV Obereschach hätte fast die große Überraschung geschafft und wäre mit einem Punkt aus Pfullendorf zurückgekehrt. „Es waren sogar drei möglich, wenn ich nur an unsere Großchance beim Stand von 2:2 denke, als Lamin Njie vor dem leeren Tor steht und den Pfosten trifft“, analysiert Trainer Mario Bibic. Verheißungsvoll sei schon die 2:1-Führung gewesen, die jedoch nicht lange hielt. „Wir haben in der Verteidigung etwas schlampig agiert und die Räume nicht geschlossen. Da lässt sich Pfullendorf nicht zweimal bitten.“ Am Ende stand eine bittere 2:3-Niederlage. Der Auftritt sei unterm Strich sehr couragiert gewesen und müsse nun dafür sorgen, dass am kommenden Wochenende der erste Heimsieg folgt. „Wir haben erkannt, dass wir mithalten können, wenn wir in jedem Spiel 100 Prozent bringen. Das Selbstvertrauen muss jetzt da sein. Wir nehmen viel aus der Partie mit“, fügt Bibic an.