Eishockey "Oh, wie ist das schön ..." Die Schwenninger Wild Wings bezwingen Wolfsburg mit 3:0 und treffen damit in den Pre-Playoffs erneut auf die Grizzlys

"Oh, wie ist das schön ..." Die Schwenninger Wild Wings bezwingen Wolfsburg mit 3:0 und treffen damit in den Pre-Playoffs erneut auf die Grizzlys

Nachdem die Wild Wings bereits am Freitagabend mit einem Auswärtserfolg in Iserlohn das Ticket für die Pre-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga gelöst hatten, beendeten die Schwenninger am Sonntag die Hauptrunde vor 5919 Zuschauern mit einem souveränen 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)-Heimsieg gegen die Grizzlys Wolfsburg. Nun treffen die Schwenninger in den Pre-Playoffs, die am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel beginnen und nach dem Modus "best of three" ausgetragen werden, erneut auf Wolfsburg.

Noch nie zuvor in dieser Saison dürften die Wild Wings derart entspannt das Eis in der Helios-Arena betreten haben wie an diesem Sonntagnachmittag. Das erklärte Saisonziel, die Qualifikation für die Pre-Playoffs, war bereits zwei Tage zuvor mit dem 5:2-Sieg in Iserlohn eingetütet worden. Dennoch nahmen die Schwenninger die Partie gegen Wolfsburg nicht auf die leichte Schulter. Immerhin winkte bei einem günstigen Verlauf der Begegnungen in den anderen Arenen noch Platz neun. "Wir müssen die Spannung hochhalten. Auf diese Spiele, die jetzt kommen, haben wir die ganze Saison hingearbeitet. Wir sind noch nicht fertig, die Mannschaft ist hungrig", sagte SERC-Trainer Pat Cortina.

Allerdings gingen die Neckarstädter kein unnötiges Risiko ein und schonten den angeschlagenen Stürmer Damien Fleury. Verteidiger Dominik Bittner und Angreifer Istvan Bartalis waren dagegen so ernsthaft verletzt, dass ein Einsatz ohnehin nicht zur Debatte stand. Die Wolfsburger, die noch um Platz sechs und damit um den direkten Einzug in das Playoff-Viertelfinale hofften, waren gar mit nur 18 Spielern angereist.

Die 5919 Zuschauer in der nicht ganz ausverkauften Helios-Arena sahen einen starken Auftritt der Wild Wings und hatten in Minute zehn das erste Mal Grund zum Jubeln. Nach einem kapitalen Fehlpass von Grizzly-Stürmer Christoph Höhenleitner in der eigenen Abwehrzone kam die Scheibe zu Andrée Hult. Der Schwede in Schwenninger Diensten fackelte nicht lange und überwand Gästetorhüter Felix Brückmann mit einem strammen Flachschuss. Nach einer Viertelstunde hätte Hult fast Treffer Nummer zwei nachgelegt, doch der Puck zischte haarscharf am Tor vorbei. Schwenningens Schlussmann Marco Wölfl verbrachte ein vergleichsweise ruhiges Startdrittel. Lediglich beim ersten Wolfsburger Powerplay (17.) hatte er brenzlige Situationen zu überstehen. Kurz vor der Pausensirene klärte Wölfl außerdem zweimal klasse gegen Sebastian Furchner. Dennoch wurden die Schwenninger Sorgen nicht kleiner, denn der angeschlagene Verteidiger Mirko Sacher musste vorzeitig vom Eis. Für ihn verteidigte fortan Dominik Bohac.

Der Aufreger im zweiten Abschnitt ereignete sich in Minute 29. Grizzly-Verteidiger James Sharrow traktierte SERC-Stürmer Markus Poukkula an der Bande mit einem Stockschlag und musste mit fünf Minuten plus Spieldauer vorzeitig zum Duschen. Ein übles Foul, das die Schiedsrichter völlig zu recht mit fünf Minuten plus Spieldauer bestraften. Ansonsten zeigten sich die beiden Referees Stephan Bauer und Gordon Schukies in ihren Entscheidungen recht großzügig. Die Wild Wings nutzten die fünfminütige Überzahl und erhöhten dank einer tollen Einzelleistung von Anthony Rech auf 2:0 (32.). Wie elegant der junge Franzose den Puck vor dem gegnerischen Tor behauptete und selbigen ins Tor beförderte, war allein das Eintrittsgeld wert. "Es ist eine physisch sehr hartes Spiel. Wir müssen unsere Linie weiter beibehalten", sagte Rech in der zweiten Drittelpause. Poukkula konnte nach einer kurzen Behandlungsphase weiterspielen.

Auch im Schlussdrittel kontrollierten die Neckarstädter das Geschehen. Die Norddeutschen dagegen ließen jegliche Kompaktheit vermissen, die sie bei ihren früheren Auftritten am Neckarursprung ausgezeichnet hatte, und offenbarten in der Abwehr bedenkliche Lücken. Einen dieser Freiräume nutzte Markus Poukkula zum 3:0 (47.) Zunächst traf der Finne den Pfosten, ehe er im zweiten Versuch erfolgreich war. "Oh, wie ist das schön ...", hallte es von den Rängen. Die Schwenninger waren auf dem besten Wege, eine formidable Hauptrunde zu krönen. Von La Ola, der Welle, begleitet, brachten sie den verdienten Sieg sicher über die Zeit und freuen sich nun auf die Pre-Playoffs, in denen es erneut gegen die Wolfsburger geht.