FC Löffingen und FC Schonach trennen sich im Landesliga-Derby mit einem 1:1-Unentschieden

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Schonach 1:1 (1:1). (wm) Im Schwarzwaldderby sahen die zahlreichen Zuschauer von Beginn an eine packende Partie, in der beide Mannschaften ohne größere Abtastphase den Weg zum gegnerischen Tor suchten.

Die erste gute Möglichkeit hatten die Löffinger in der sechsten Minute. Schuler kam aber nach einer präzisen Flanke von Hoheisel vor das Tor einen Tick zu spät und der Ball landete im Toraus. Löffingen drückte weiter und sechs Minuten später wurde Gaudig in einer turbulenten Strafraumszene von hinten umgedrückt. Schiedsrichter Buuk entschied sofort auf Strafstoß, den Hirschbolz sicher zur frühen 1:0 Führung verwandelte.

Fünf Minuten später bot sich Löffingen die nächste Möglichkeit, als Schuler auf der rechten Seite durchmarschierte und eine Flanke auf Weißenberger in den Fünf-Meter Raum zirkelte. Hier rettete Schonachs Lenti und entsorgte den Ball am Pfosten vorbei ins Toraus. Der Tabellenführer versuchte in dieser Phase mit langen Bällen in die Spitze dagegenzuhalten, aber die aufmerksame Abwehr der Gastgeber ließ zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu. Pech hatte Gaudig (23.), als er einen Kopfball haarscharf über das Lattenkreuz drückte.

Diese erfolglosen Angriffen überstand der Tabellenführer unbeschadet und kam nun immer besser ins Spiel. Mit cleverem Zweikampfverhalten gewannen die Gäste in Folge mehrere Standards, die aber zunächst nichts einbrachten. In der 40. Minute ein Schock für die Gastgeber, als Kaufmann, der schon einmal den gelben Karton gesehen hatte, nach einer etwas unglücklichen Aktion mit gelb-rot aus dem Spiel genommen wurde. Vier Minuten später nutzten die Gäste eine unaufmerksame Phase der Heimabwehr und Passarella vollendete einen schönen Spielzug mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1.

Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gastgeber in Unterzahl versteckten sich keineswegs und in der 49. Minute vergab Schuler aus fünf Meter Torentfernung die erneute Führung. Diese hatte dann Schonachs German nach einer Stunde auf dem Fuß, doch Hirschbolz war auf dem Posten und kratzte den Ball gerade noch von der Torlinie. Im Gegenzug scheiterte Kopp aussichtsreich an der starken Reaktion von Gästetorhüter Pfau (68.). Die nächste Möglichkeit bot sich wieder Schonach in der turbulenten Schlussphase, als German allein vor Torhüter Osek den Ball im Strafraum weit über die Latte hämmerte. Eine Minute später (72.) rettete Osek mit einem starken Reflex gegen den durchgebrochenen Ketterer. Für beide Mannschaften sprang aber bis zum Schlusspfiff nichts mehr heraus. Tore: 1:0 (13./FE) Hirschbolz, 1:1 (44.) Passarella, bes. Vork.: GR Kaufmann (41./Löffingen): ZS: 250, SR: Buuk (Bad Krozingen).

FC Löffingen: Osek, D.Fuß, Weißenberger, Hirschbolz, Kaufmann, Gaudig (46.Kopp), Beha,(69. Messmer), Schuler, Baumann (46.Konienko), Hoheisel (76.Isele), Bürer.

FC Schonach: Pfau, Griesbeck, Frey, Lenti, Hettich, Dold, Romeo, Reiner, Schneider (61.Ketterer), German, Passarella (82. M. Hettich).