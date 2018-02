Regionalsport Schwarzwald Oberligist erster Testspielpartner

Verbandsligist FC Bad Dürrheim bestreitet am Sonntag Vorbereitungsspiel

Fußball: FC Astoria Walldorf II – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 14 Uhr). (daz) Im ersten Vorbereitungsspiel zur zweiten Saisonhälfte gastiert der Verbandsligist FC Bad Dürrheim wie schon oft in den vergangenen Jahren bei der Oberliga-Elf des FC Astoria. Beide Vereine pflegen seit einigen Jahren eine freundschaftliche Verbindung.

Die Kurstädter haben vor der ersten Partie bereits sieben Trainingseinheiten in den Beinen. „Die Jungs ziehen alle gut mit. Wir haben auch dank der guten klimatischen Bedingungen viel machen können. Dass nach dem Training einige Akteure körperlich etwas kaputt sind, ist normal, aber wir kommen gut voran“, sagt Trainer Reiner Scheu. Er wird wahrscheinlich mit 17 Feldspielern und zwei Torhütern nach Walldorf reisen und will auch möglichst allen eine Einsatzchance geben. „Wir arbeiten bisher sehr hart dafür, um in der Liga den Abstieg zu vermeiden und eine weitere Saison im südbadischen Oberhaus zu sichern“, ergänzt Scheu.