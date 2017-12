Regionalsport Schwarzwald Oberliga für TTF Stühlingen wohl nur Zwischenstation

Vorrundenbilanz der höherklassigen Mannschaften des Tischtennisbezirks Schwarzwald

Tischtennis: (ma) Bei den Halbzeitbilanzen der höherklassig spielenden Mannschaften des Tischtennisbezirks Schwarzwald ragen ohne Zweifel die Damen des TTF Stühlingen heraus, die als Aufsteiger in der Oberliga eine hervorragende Rolle spielen. Mit neun Vorrundensiegen in Folge bei 18:0 Punkten wurden sie Halbzeitmeister und haben schon jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten TTC Weinheim-West (10:6). Damit haben die Stühlinger Damen beste Chancen, im Durchmarsch in die Regionalliga aufzusteigen.

Bis auf den mühsamen 8:6-Erfolg beim TTC Dietlingen wurden alle Spiele klar gewonnen, sodass Stühlingen als Meisterschafts-Favorit im Januar in die Rückrunde der Oberliga geht. In den Bilanzen war Monika Kuribayashi mit 16:2 Siegen wie erwartet an der Spitze, vor Laura Schärrer (14:3). Beide blieben im Doppel (7:0) ungeschlagen. Auch Anna Lasarzick (12:3) verbuchte ein herausragendes Ergebnis.

Badenliga Damen: In dieser Spielklasse mischen die Spielerinnen des TV St. Georgen gut im Mittelfeld mit und halten einen guten Abstand zu den Abstiegsplätzen. Nach der Vorrunde belegt das Team aus der Bergstadt Platz sechs mit 8:10 Punkten. Die beste Bilanz hatte Natalie Obergfell (13:5) vor ihrer Schwester Anne-Kathrin Obergfell (10:9).

Die Damen des TTSV Mönchweiler, die zwar das Relegationsspiel 2017 verloren hatten und trotzdem in der Badenliga bleiben konnten, schafften in der gesamten Vorrunde nur einen Sieg (8:2 gegen den TV Britzingen) und stehen nach der Vorrunde mit 2:18 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Badenliga, mit zwei Punkten Rückstand zum Relegationsplatz. Mit der Gesamtbilanz von 5:14 bzw. 5:12 hatte Lara/Leonie Reinhardt das beste Vorrundenergebnis.

Verbandsliga Herren: Die Herren der TTG Furtwangen-Schönenbach spielten in der Vorrunde immer in der oberen Hälfte mit. Mit einem beruhigendem Abstand zu den Abstiegsplätzen belegen die Bregtäler nach der Vorrunde mit 11:9 Punkten einen guten sechsten Rang. Wie erwartet, war Bezirksmeister Jochen Burt mit einer herausragenden 17:3 Bilanz bester TTG-Spieler, gefolgt von Steven Kaltenbrunner (9:5) und Stefan Burt (8:9) Im Doppel verloren Stefan/Jochen Burt nur ein Spiel, bei neun Siegen. „Die Vorrunde war okay. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten gespielt. Aber die Mannschaft hat noch Luft nach oben“, sagte TTG-Mannschaftsführer Jochen Burt.

Verbandsliga Damen: Dass es für die Blumberger Damen als Aufsteiger in die Verbandsliga schwer wird, einen Nichtabstiegsplatz zu erreichen, war schon zu Beginn der Runde klar. Zwar konnten sie gegen die Teams der unteren Tabellenhälfte meist gut mithalten, doch nur ein Sieg (8:1 gegen den TTC Reute) und ein Unentschieden (7:7 in Nollingen) sprangen dabei heraus. Das Vorrundenergebnis von 3:17 Punkten und acht Zähler Rückstand zum Relegationsplatz zeigt, dass es in der Rückrunde schwer wird, das rettende Ufer noch zu erreichen. Beste Spielerin war Lisa Basler mit einer Bilanz von 16:8, gefolgt von Daniela Greiner (12:11).