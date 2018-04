Regionalsport Schwarzwald Obereschacher Sport Weiß-Lauf: Davidsen schlägt Maiwald knapp

330 Teilnehmer sorgen für neue Rekordbeteiligung

Leichtathletik: (ju) Trockenes Frühlingswetter herrschte am Mittwochabend beim 9. Obereschacher Sport Weiß-Lauf und bescherte dem Organisations-Team mit über 330 Startern eine Rekordbeteiligung. Beim Hauptlauf über 12,2 Kilometer, dem zweiten Wettbewerb der Intersport-Denzer-Laufserie, liefen der 18-jährige Felix Davidsen (Lauffreunde ST. Georgen) und die 36-jährige Sandra Schmid (LT Pfohren) die schnellsten Zeiten.

Zum Auftakt gingen rund 40 Bambinis und anschließend 80 Nachwuchsathleten der Schülerklassen U 10 bis U 16 auf die Strecke. Schon im Vorfeld des Hauptlaufs waren neue Tagessieger vorprogrammiert, denn die beiden Titelverteidiger waren diesmal nicht am Start. Bei den Herren gab es im Rahmen der Denzer-Laufserie erneut eine Überraschung. Der jugendliche Auftaktsieger von Unterkirnach, Felix Davidsen (LF St. Georgen) und der 19-jährige Lars Maiwald (LT TV Mönchweiler) nahmen das Rennen verhalten auf und belauerten sich gegenseitig. Deshalb ergriff Dominik Kuhn vom Start weg die Initiative und führte das Feld vor Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach), Walter Kuß (LT Furtwangen), Jens Eipper (SV Seppenhofen) und Ralf Volk an. Anfänglich in der zweiten Verfolgergruppe laufend, machten Davidsen und Maiwald nach der Hälfte der Distanz ernst. Nach acht Kilometern übernahm Davidsen alleine die Spitze. Die Verfolgung teilten sich Volk und Maiwald vor Kuhn und Eipper. Pirmin Schobel (LSG Schwarzwald-Marathon) kämpfte sich im zweiten Streckenabschnitt auf den siebten Rang, den er sicher vor Förnbacher (M 50) bis ins Ziel behauptete.

Erneut zum Tagessieg lief Davidsen in 43:43 Minuten. Nur um 12,8 Sekunden musste sich Maiwald geschlagen geben, der auf den letzten 1,6 Kilometern talwärts zum Ziel Volk noch um 9,4 Sekunden enteilte. Eipper eroberte ebenfalls im Schlussteil noch den vierten Rang. Er wurde Zweiter der M 30. Es folgte Kuhn als Sieger der aktiven Herren vor Schobel. Ein tolles Duell um die Ränge acht bis zehn lieferten sich Andreas Müller (M 35) vor Nicolas Kimmig (beide AEG-LT/M 20) und Rainer Sprich (LT Pfohren/M 45), die im Ziel nur 8,7 Sekunden trennten. Walter Kuß beendete als Gesamtelfter und Zweiter der M 50 den Lauf vor Achim Speck (Skinfit Crew/M 30) und Dietmar Göbel (LSG Schwarzwald-Marathon/M 50).

Klarer Sieger der Altersklasse M 40 wurde Friedrich Einholz (BSG Sparkasse/14.) vor Andrew Mc Douall (HS Furtwangen/22.) und Ulrich Bannholzer (LT VfB Bösingen/25.). Patrick Hartmann (TV St. Georgen/16.) wurde Zweiter der M 35 vor Patrick Schiedt (WSG Feldberg/21,). Zweiter der M 45 wurde Frank Kramer (HS Furtwangen/18.) vor Dietmar Kleinhans (TuS Oberbaldingen/26.). Ein erfolgreiches Comeback feierte Alois Dotter (LT Furtwangen/15.) als M 55-Sieger vor Teamkamerad Thomas Ganter und Thomas Schneider (LT Pfohren). Sieger der M 60 wurde Roland Fischer (LT Furtwangen) klar vor Wolfram Rothweiler (LT Pfohren). Die M 65 gewann Günter Lehmann (LT Furtwangen) vor Rainer Gojowczyk (Intersport Denzer Laufteam). In der M 70 siegte Frank Gerle (LG Baar) und in der M 75 Walter Blessing (LT Unterkirnach) als ältester Starter mit 79 Jahren vor Helmut Winterhalder (LT Unterkirnach).

Bei den Damen setzte sich die Favoritin und Auftaktsiegerin von Unterkirnach, Sandra Schmid (LT Pfohren), mit einem Start-Ziel-Sieg in 51:04,2 Minuten durch, obwohl sie am Wochenende den Zürich-Marathon bestritten hatte. Zweite wurde U 20-Jugendsiegerin Hanna Bächle (LT Unterkirnach) vor Barbara Geist (LT VfB Bösingen) und Martina Fleig (LT Furtwangen) als Beste der W 45.

Als Fünfte wurde Jeannine Tränkle (Sport Weiß Team) W 40-Siegerin, gefolgt von den W 20-Besten Andera Müller(TV St. Georgen) und Anna Schmid (Goldenbühlschule Villingen). Als Neunte lief Franziska Baumann) vor Heidi Rißler (LG Trossingen) zum W 50 Sieg. Es folgten im vorderen Drittel der platzierten Damen Isabell Kuner (ST Schonach-Rohrhardsberg) als Elfte vor Jutta Haag (LT VfB Bösingen), Claudia Schondelmaier (Sport Weiß Team), Petra Förnbacher (LT Unterkirnach) von der starken W 45 Klasse, die W 55 Siegerin Marita Rombach (LT Furtwangen) und die erst 14-jährige Hanna Hinterseh (Sport Weiß Team).

Die W 30 gewann Caroline Bösinger (LT TV Mönchweiler). Konkurrenzlos kamen Nadja Kiefer (LT Pfohren/W 60), Friedgard Veller (GS Burgberg/W 65) und die älteste Starterin, Annemarie Vogel (TuS Königsfeld/W 75), zum Erfolg in ihren Klassen.

