Obereschacher Abstieg rückt näher

Landesligist verliert Kellerduell gegen SC Konstanz-Wollmatingen auf eigenem Platz mit 0:3

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – SC Konstanz-Wollmatingen 0:3 (0:3). (olg) Langsam wird es eng: Im neunten sieglosen Spiel 2018 geht die Talfahrt des Aufsteigers weiter. Das Kellerderby gegen den Tabellennachbarn war für das Schlusslicht eine weitere Offenbarung. Das Thema Klassenerhalt rückt bei der gegenwärtigen Verfassung in weite Ferne. „Mit solchen Leistungen haben wir natürlich keine Chance vom letzten Platz wegzukommen und die Liga zu halten“, resümiert Interimstrainer Alexander Lees.

Schon nach 45 Spielminuten stand die Niederlage so gut wie fest. Bereits in der 11. Minute fiel das 0:1. Die Gäste zeigten sich bissig, willig und konsequenter. Während die Hausherren keine Mittel fanden, um die sich bietenden Chancen zu verwerten, fiel statt dem Ausgleich in der 32. Minute das 0:2. Torhüter Yannic Haag, der für den nicht einsatzbereiten Julian Fischer zwischen den Pfosten stand, war nicht zu beneiden. Und es kam noch dicker. Konstanz erzielte das 0:3 (43.). Die Obereschacher Köpfe gingen nach unten. Die Moral gebrochen, die Beine bei der Sommerhitze schwer, die Mittel begrenzt.

Zwar blieb die zweite Hälfte torlos, aber das Aufbäumen oder gar ein Anschlusstreffer blieben aus. Eine richtungsweisende Niederlage mit der Erkenntnis: Ohne Tore gibt es keine Siege. Und ohne Siege ist im Tabellenkeller kein Land zu gewinnen. Zudem kassierten die Obereschacher nach der Winterpause bereits 37 Treffer.

Mit 82 Toren in 24 Spielen steuerte die löchrigste Abwehr der Liga in den letzten sechs Partien sogar noch der 100 Tore-Marke entgegen. Die schwache Abwehr war allerdings schon vor der Runde als Archillesferse ausgemacht worden. In der Bezirksliga hatte der SVO mit 38 Gegentoren zwar die beste Defensive, doch für einen Meister einen hohen Gegentorschnitt. Aktuell fehlen zudem wichtige Spieler wie Niklas Schreiner, Jan Sakschweski, Roman Riegger, Jannik Lees, und Robin Effinger.

So kam am Samstag Routinier Dominik Beha ebenso zum Einsatz, wie später Patrick Fleig. Eigentlich Schlussmann und vor der Runde vom Kreisliga A-Meister FV Marbach gekommen, nun aber längst schon zum Feldspieler umfunktioniert.

Tore: 0:1 Bienger (11.), 0:2 Yaghoobi (32.), 0:3 Völklein (43.); Schiedsrichter: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). Zuschauer: 200.

SV Obereschach: Haag, M. Duffner (46. T. Duffner), Hayn, Heringer, D. Beha (Fleig), Re. Riegger, Rottler (73. Reishaus), Nocht, Storz, Zimmernann, Njie (58. Yildiz).