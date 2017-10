Obereschach muss weiter warten

Landesliga-Neuling geht auch im vierten Heimspiel ohne Punkte vom Platz. 0:2 gegen Markdorf

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – SV Markdorf 0:2 (0:1). (wh) Der SV Obereschach kann offenbar in dieser Saison auf eigenem Platz nicht gewinnen. Im vierten Anlauf setzte es die vierte Niederlage, durch die der Aufsteiger zunächst im Tabellenkeller bleibt.

Der Gast fand von Beginn an zu seinem Spiel. In den ersten 20 Minuten spielte sich das Geschehen überwiegend in der Obereschacher Hälfte ab. Allerdings verteidigte der Gastgeber geschickt und ließ bis zur 39. Minute nichts Nennenswertes zu.

In dieser Minute knallte nach schöner Kombination der Ball gegen den Innenpfosten und kullerte auf der Torlinie entlang zum anderen Toraus. Aus dem Abstoß kam Obereschach nach gutem Spielaufbau, der durch ein Foul etwa 30 Meter vor dem Tor auf der linken Seite gestoppt wurde, zu einer echten Torchance. Der Ball wurde zur Ecke abgewehrt, die nichts einbrachte. In der 43. Minute erkämpfte sich Su Esref den Ball in der linken Ecke und umdribbelte alles, was ihm in den Weg kam. Sein trockener Schuss aus 14 Metern schlug zum 0:1-Halbzeitstand ein.

Halbzeit zwei begann mit einem Paukenschlag. Nach vier Minuten erzielte Fabian Mauch das 2:0. Nach Ballverlust im Mittelfeld startete Markdorf einen Gegenangriff über die linke Seite. Die scharf in den Strafraum gespielte Flanke wurde aus kurzer Entfernung mit Direktabnahme im Tor untergebracht. Obereschach gab nicht auf und erkämpfte sich noch die ein oder andere Chance. Yildiz scheiterte mit einem Kopfball aus kurzer Entfernung am glänzend parierenden Koch. Das motivierende Anschlusstor wollte aber nicht fallen und so blieb es beim Sieg der Gäste. Tore 0:1 (43.) Su Esref, 0:2 (50.) Mauch; ZS: 200.

SV Obereschach: Fischer, Sakschewski (71. Fleig), Zimmermann, Riegger René, Schreiner, Njie (63. Yildiz), Rottler, Storz, Hayn, Duffner, Heringer (79. Duffner M.).