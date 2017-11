regionalsport schwarzwald Obereschach gelingt Überraschung

Schwarzwälder Landesligist gewinnt Aufsteiger-Duell bei FC Überlingen mit 3:2 Toren

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – SV Obereschach 2:3 (1:1). (gh) Im Duell der Aufsteiger ist dem SV Obereschach beim bisher sehr starken FC Überlingen eine große Überraschung gelungen. Für die Elf um Trainer Mario Bibic ist es der dritte Saison- und Auswärtssieg. Dabei hatte Überlingen bisher deutlich mehr gepunktet, doch Roman Riegger, Tom Duffner und Jan Sakschewski ließen die auf eigenem Platz weiterhin punktlosen Obereschacher einmal mehr in der Fremde jubeln.

Dabei begann Überlingen druckvoll und hatte durch Öhler (4. Minute) nach einer Einzelleistung von Gerlach die erste Chance. Die Gäste agierten in der Anfangsphase in der Defensive, waren jedoch bei Kontern immer gefährlich. So verhinderte Überlingens Torhüter Negrassus (20.) gegen Rieger die Gästeführung. Ein Distanzschuss von Öhler (27.) verfehlte knapp das Tor. Schließlich nutzte Öhler ein Zuspiel von Gerlach zum 1:0. In Minute 40 verhinderte Hayn das 2:0 gegen Blank. Eine Unsicherheit der Überlinger Hintermannschaft nutzte Roman Rieger zum Ausgleich.

Wiederum ein Abspielfehler der Abwehr schloss Tom Dufner (52.) mit einem mustergültig vorgetragen Konter zum 1:2 ab. Danach reagierte Überlingen mit wütenden Angriffen, denen die Präzision fehlte. Öhler (62.) scheiterte an der vielbeinigen Gästeabwehr. Als in Minute 78 den Gästen durch einen Freistoß von Sakschweski das 1:3 gelang, schien Partie gelaufen. Doch nach einem Eckball markierte Walser (82.) das 2:3. Anschließend vergaben Auer, Gerlach und Kuczkowski gegen die engagiert auftretende Gästeabwehr den möglichen Ausgleich. Tore: 1:0 (38.) Öhler, 1:1 (43.) Ro. Riegger, 1:2 (52.) T. Duffner, 1:3 (78.) Sakschewski, 2:3 (82.) Walser; Bes. Vork.: Rot Heringer (84./SVO); SR: Walter (Schwanau).

SV Obereschach: Fischer, M. Duffner (72. Yildiz), Sakeschwski, Zimmermann , Re. Riegger, Schreiner, Storz, Hayn, T. Duffner (90. Lees), Ro. Riegger, Heringer.