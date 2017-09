Obereschach feiert ersten Sieg

Fußball-Landesliga: FC Rot-Weiß Salem – SV Obereschach 1:2 (0:1) Salem übernahm schnell die Initiative, kassierte aber ebenso früh das 0:1. Zimmermann ließ nach einer schnellen Ballstaffette, bei der die Salemer Abwehr nur eine Statistenrolle einnahm, Torhüter Livgökcmen mit einem strammen Flachschuss ins lange Eck keine Chance. Danach plätscherte die an Torraumszenen arme Begegnung vor sich hin und die geschickt agierende Gästedefensive behauptete gegen ideenlose Gastgeber mühelos die Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel endeten die überwiegend steil gespielten Bälle von Salem alle im Nirwana. Nach einem fahrlässigen Ballverlust im Mittelfeld schloss Obereschach den darauf folgenden Konter auf eiskalte Art und Weise mit dem 2:0 ab. Roman Riegger überwand mit einem Sonntagsschuss aus fast 25 Metern direkt unter die Latte Livgöcmen. Daraufhin verstärkte Salem seine Offensivbemühungen, doch vor allem René Riegger und Christoph Hayn standen wie Felsen in der Brandung und räumten alle Bälle souverän ab. Nur dem kurz zuvor eingewechselten Salemer Schatz blieb es vorbehalten, nach einem Freistoß in der 83. Minute per Kopfball den Anschlusstreffer zu erzielen.

So entführte der Aufsteiger aus dem Schwarzwald gegen die technisch bessere Heimelf mit einem insgesamt glücklichen aber erkämpften ersten Saisonsieg die drei zu vergebenden Punkte aus dem Schlossseestadion. Tore: 0:1 (7.) Zimmermann), 0:2 (70.) Ro. Riegger, 1:2 (83.) Schatz); SR: Schweizer (Oberried): ZS: 211.

SV Obereschach: Fischer, Storz, Riegger Roman, Sakschewski, Foot, Zimmermann, Riegger René, Schreiner, Duffner, Njie (78. Yildiz), Hayn