Oberbaldinger Kantersieg

16. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2. Pfohren lässt in Neustadt federn

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TuS Oberbaldingen – FV Mähringen 6:1 (3:0). (ms) Klare Sache in Oberbaldingen. Der TuS lag bereits nach 15 Minuten durch Tore von Camara Almani und Saja Jallow mit 3:0 in Führung. Nach anschließendem Leerlauf machten Almani und Markus Nann das Resultat deutlich. Stephan Paulsen erzielte den Ehrentreffer der Gäste. Tore: 1:0 (1.) Almani, 2:0 (7.) Jallow, 3:0 (15.) Jallow (FE), 4:0 (70.) Almani, 5:0 (75.) Nann, 5:1 (77.) Paulsen, 6:1 (83.) Almani. ZS: 100. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

FC Neustadt II – FC Pfohren 3:2 (1:1). Die Gäste begannen stark und gingen nach 15 Minuten durch Sebastian Boma in Führung. Danach steigerten sich die Hochschwarzwälder und kamen in Person von Jonas Feser zum Ausgleich. Nach der Pause war Neustadt aktiver. Sekunden nach Anpfiff brachte Arthur Balke die Gastgeber in Führung. Björn Fischer legte neun Minuten später sogar nach. Pfohren drängte auf das Comeback, mehr als der Anschlusstreffer durch Fabian Reichmann in der Schlussphase wollte aber nicht mehr gelingen. Tore: 0:1 (15.) Boma, 1:1 (34.) Feser, 2:1 (46.) Balke, 3:1 (55.) Fischer, 3:2 (84.) Reichmann. ZS. 60. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

SSC Donaueschingen – FC Bad Dürrheim II 2:1 (1:1). Glücklicher Heimsieg für den SSC. Joker Jochen Reihs erzielte vier Minuten vor Ende den Siegtreffer. Zuvor brachte Enriko Kirch die Gastgeber in einem ausgeglichenen Spiel nach 22 Minuten in Führung. Jürgen Straub hatte allerdings die passende Antwort und vollendete einen schönen Spielzug. In Abschnitt zwei hatten beide Mannschaften Chancen, ehe Reihs zuschlug. Tore: 1:0 (22.) Kirch, 1:1 (48.) Straub, 2:1 (86.) Reihs. ZS: 150. SR: Rochus Herrmann (Dettingen).

Alle für den Sonntag angesetzten Partien in der Kreisliga A 2 sind dem Schneefall zum Opfer gefallen.