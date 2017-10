Regionalsport Schwarzwald Oberbaldingens Trainer Bernhard Stern: "Wir haben uns an Zaubertricks ergötzt"

Rückblick auf 12. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Torhungrig präsentierten sich am zwölften Spieltag die Angreifer, die 33 Tore erzielten. Hinterzarten setzte sich dank des 2:0-Erfolgs in Pfohren an der Spitze mit vier Punkten etwas ab. „Hinterzarten war für mich schon vor der Runde der Top-Favorit. Bei uns lief an diesem Tag nicht viel zusammen. Wir haben nicht die Form der vergangenen Spiele gezeigt“, resümiert Dominic Häring, Trainer des FC Pfohren. Hinterzarten habe frühzeitig zwei Chancen genutzt, was für Pfohren ein kleiner Dämpfer war. Häring: „Von der Rückennummer eins bis zur 15 kam bei uns zu wenig. Das muss am Wochenende beim SSC Donaueschingen deutlich besser werden“, denkt Häring bereits voraus.

Schon in den vergangenen Jahren tat sich der SSC Donaueschingen in Möhringen schwer. Auch diesmal kam die Elf von Trainer Thomas Minzer nicht über ein 0:0 hinaus. „Ich bin noch immer sprachlos und kann es nicht erklären. Wir hätten 3:0 oder 4:1 gewinnen müssen. Die vielen Chancen, die wir zuletzt genutzt haben, ließen wir diesmal aus. Es war das erste Spiel, in dem wir nicht getroffen haben. Ich weiß nicht, warum uns Möhringen einfach nicht liegt“, rätselt Minzer. Die Enttäuschung sitzt noch immer tief, denn der SSC wäre mit einem Erfolg weiterhin zwei Punkte an Möhringen drangeblieben. So sind es nun vier Zähler.

Mit einer beeindruckenden Chancenauswertung glänzte der FC Bräunlingen beim 9:3-Erfolg gegen den FC Bad Dürrheim II. Dabei waren beide Teams vor dem Spiel punktgleich. „Die ersten zehn Minuten waren etwas wacklig, aber dann haben wir uns gut gefunden und konstant die Partie durchgespielt“, bilanziert Trainer Uwe Müller. Erstmals seit langer Zeit habe die Elf keine „passiven und lethargischen 20 Minuten wie so oft in der Saison“ gezeigt. Müller war rundum zufrieden mit der Umsetzung der Taktik auf dem Spielfeld und ist sich sicher, dass kein Spieler nach dem hohen Sieg abheben wird. „Wir müssen jetzt nach Hinterzarten, nur leider fast mit dem letzten Aufgebot.“

Unerwartet hoch mit 0:3 Toren unterlag der TuS Oberbaldingen in Eisenbach. Die drei Aluminiumtreffer seiner Elf ärgerten Trainer Bernhard Stern weniger, vielmehr störte ihn das Auftreten seiner Spieler. „Wir haben bei allen drei Gegentreffern Geschenke verteilt. Ein Eigentor, ein Elfmeter und ein zu kurzer Abstoß sollten in der Masse nicht passieren“. Dennoch sei es möglich gewesen, auch nach dem 0:3 noch drei, vier Tore zu erzielen. Die Chancen dazu waren da. Stern: „Wir haben uns zu sehr an Zaubertricks ergötzt. Die Jungs sehen das im Fernsehen und wollen es nachmachen. Auf dieser Ebene geht es jedoch nicht. Daher müssen wir uns bei den Zuschauern entschuldigen.“

Mit dem 2:2 gegen den FC Neustadt II baute der FC Hüfingen seine Serie an ungeschlagenen Spielen auf vier aus. „Ich trauere den zwei verlorenen Punkten etwas nach. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Elf und hatten vier, fünf glasklare Möglichkeiten, von denen zumindest eine sitzen muss. Dass wir nach dem 1:2 in Minute 81 noch den Ausgleich erzielt haben, spricht für die Mentalität unserer Mannschaft“, bilanziert Spielertrainer David Invernot. Die bisherigen 13 Punkte seien indes noch kein Ruhekissen, auch wenn Invernot einmal mehr erkannte, „dass wir in der Mannschaft über eine gute Qualität verfügen“. Diese Fähigkeiten will die Elf am kommenden Wochenende auch in Oberbaldingen zeigen.

Deutlich aufwärts geht es aktuell beim SV Öfingen, der einen 5:0-Sieg gegen Göschweiler feierte. Aus den vergangenen zwei Partien holte Öfingen sechs Punkte bei 9:2 Toren. Die Elf um Trainer Thomas Klimmer hat somit die Abstiegsplätze wieder verlassen. „Wir sind weiterhin gut beraten, in kleinen Schritten zu denken, um uns nach vorn zu arbeiten. Die Betonung liegt dabei auf Arbeit. Nur so geht es“, betont Klimmer. Auch in der Höhe sei der klare Sieg gegen Göschweiler verdient gewesen, wobei Klimmer vor allem die kompakte Mannschaftsleistung würdigte. Nun gelte es, diese als Maßstab für die nächsten Aufgaben zu nehmen.