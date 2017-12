Regionalsport Schwarzwald Oben und unten herrscht Spannung: Halbzeitbilanz in der Tischtennis-Landesliga Herren

Einige Besonderheiten der Vorrunde

Tischtennis, Landesliga Herren: Nach Ende der Vorrunde liegen mit dem TTC Singen II und TTC GW Konstanz zwei Mannschaften mit jeweils einer Niederlage und 18:2 Punkten punktgleich an der Spitze. Knapp dahinter machen sich auch der TV St. Georgen (16:4) und die TTF Stühlingen (14:6) Hoffnungen auf einen Spitzenplatz. Der TTC Singen III (10:10) hat als Fünfter kaum noch Chancen auf einen Platz ganz vorne in der Tabelle. Für alle anderen Mannschaften geht es nur noch um den Klassenerhalt, wobei Aufsteiger TTG Furtwangen/Schönenbach II mit nur einem Punkt schon abgeschlagen ist. Auch der TSV Mimmenhausen hat erst drei Punkte geholt und liegt etwas zurück, zumal es drei Absteiger und einen Relegationsplatz geben wird. Ganz eng wird es zwischen den Rängen 6 und 9. Hier liegen die Mannschaften ganz dicht beieinander. In diesem Tabellenbereich geht es noch um einen direkten Abstiegsplatz und um den Einzug in die Relegation. Ansonsten gab es in den bisherigen 45 Spielen der Vorrunde viele spannende Begegnungen. Hier einige Besonderheiten der Vorrunde:

Die längsten Spiele: Dass Tischtennisspiele oftmals drei Stunden oder mehr dauern, ist keine Seltenheit. Insgesamt dauerten auch in dieser Vorrunde mehrere Spiele sogar weit über diesen Zeitraum hinaus. Der Rekord liegt dabei bei 4:30 Stunden im Spiel zwischen Mimmenhausen und St. Georgen (7:9). Da Mimmenhausen direkt anschließend bei der 4:9 Niederlage gegen Mönchweiler noch mal drei Stunden spielen musste, waren die Linzgauer als älteste Mannschaft der Liga an diesem Spieltag insgesamt siebeneinhalb Stunden im Einsatz. 3:50 Stunden bekämpften sich St.Georgen und Singen II (9:7) sowie Mimmenhausen und DJK Villingen (8:8). Immerhin 3:45 Stunden benötigte der TTC Singen III gegen F.A.L. für den 9:6-Sieg. Furtwangen-Schönenbach II und F.A.L. trennten sich über den gleichen Zeitraum 8:8 Unentschieden. Für die Bregtäler sollte dies der einzige Punkt der Vorrunde bleiben..

Die kürzesten Spiele: Einige Begegnungen gingen deutlich schneller zu Ende. Lediglich 1:45 Stunden dauerten die Spiele von Singen II gegen die eigene dritte Mannschaft sowie der 9:0-Erfolg von St. Georgen gegen Furtwangen/Schönenbach II.

Die meisten Sätze: Mindestens 27 Sätze benötigt eine Mannschaft, bis sie den im Tischtennis notwendigen neunten Siegpunkt erzielt hat. Meistens wird diese Anzahl deutlich überschritten. So auch mit 36 Sätzen bei den Spielen Furtwangen/Schönenbach II gegen F.A.L., F.A.L. gegen Mönchweiler (jeweils 8:8) und Mimmenhausen-St.Georgen (7:9). In letzterem Spiel reichten Mimmenhausen selbst 33 gewonnene Sätze nicht zu einem Punktgewinn.

Die wenigsten gewonnenen Sätze: „Spitzenreiter“ dieser Kategorie sind mit jeweils nur sechs gewonnenen Sätzen Hüfingen bei der 1:9-Niederlage bei Singen II und DJK Villingen bei der 0:9-Schlappe in Konstanz. Mimmenhausen konnte beim 1:9 in Singen II auch nur sieben Sätze für sich entscheiden.

Die meisten Fünfsatzspiele: Die seit einigen Jahren geltende 11-Punkte-Regelung sorgt oft dafür, dass viele Einzel und Doppel sehr eng geworden sind und über 5 Sätze gehen. Dies war neunmal beim 8:8 zwischen F.A.L. und Mönchweiler sowie achtmal beim 8:8 zwischen Furtwangen/Schönenbach II und F.A.L. der Fall.

Der längste Satz: Den längsten Satz der Vorrunde spielten Heinz Gramlich (Hüfingen) und Jürgen Häge (Mimmenhausen), wobei Gramlich zwar den 1. Satz mit 19:17 gewann, am Ende aber mit 1:3 verlor. Im Doppel gewannen Jan Walter/Marc Hackenjos (St. Georgen) den 3. Satz mit 27:25 zum 3:0 gegen Weißer/Köstner (Mönchweiler).

„Höchststrafen“: Deutlich seltener als in den Vorjahren endeten einzelne Sätze mit der „Höchststrafe“ von 11:0. Dies gelang Christian Mayer von Singen III im zweiten Satz gegen Harald Baur (Mimmenhausen), was am Ende aber nichts einbrachte. Baur gewann schließlich mit 3:1. In einem Doppel gewannen Jürgen Häge/Gerold Ehinger vom TSV Mimmenhausen gegen Markus Vollstädt/Paolo Tartaro vom F.A.L. mit 11:0 zum 3:1.

Älteste und jüngste Teams bzw. Stammspieler: Der älteste Stammspieler in dieser Saison ist Hans Gaugel vom Aufsteiger TSV Mimmenhausen. Der 68-jährige Senior der Liga gewann immerhin 5 Einzel bei 9 Niederlagen. Der TSV Mimmenhausen stellt auch insgesamt die älteste Formation der Liga mit einem Durchschnittsalter von 52 Jahren. Mit jeweils 15 Jahren waren Marc Hackenjos (TV St. Georgen) und Kai Moosmann (TTC Singen III)) die jüngsten Spieler der Liga. Letzterer belegte mit der positiven Bilanz von 11:2 im Ranking des 1. Paarkreuzes den 3. Platz. Hackenjos wurde mit der Bilanz von 10:4 Dritter im 3. Paarkreuz. Aufsteiger F.A.L. Frickingen stellt mit durchschnittlich 30 Jahren die jüngste Mannschaft der Liga. Dabei hob ihr Kapitän Markus Vollstädt mit 52 Jahren das Durchschnittsalter der ansonsten jungen Mannschaft noch deutlich an.

Die erfolgreichsten Einzel- und Doppelspieler: Die besten Einzelspieler der Liga sind naturgemäß im ersten Paarkreuz der Liga zu finden. Am Ende der Vorrunde führt Gerd Schönle von den TTF Stühlingen mit 19:1 Siegen die Rangliste deutlich vor Felix Kleber GW Konstanz (16:2) an.

Vorrundenbilanz

1. Paarkreuz: 1. Schönle, TTF Stühlingen (19:1) 2. Kleber, Konstanz (16:2), 3. Pacher, TV St.Georgen (14:5), 4. Moosmann, Singen II (11:2), 5. Goldau, Singen III (11:4), 6. Schädler, Stühlingen (11:5), 7. Goldberg, Singen II (7:1), 8. Mehne, Singen II (7:2), 9. Gutzeit, Hüfingen (11:9), 10. Walter, St.Georgen (10:9), 11. Brandl, Konstanz (6:5), 12.Meyer, Villingen (5:4), 13. Vollstädt F., F.A.L. (9:9).

2. Paarkreuz: 1. Lerner, Mimmenhausen (13:5), 2. Vollstädt M., F.A.L. (12:4), 3. Wiemer, Singen II (9:1), 4. Winnes, Konstanz (9:2), 5. Hackenjos, St. Georgen (10:4), 6. Bädicker, Konstanz (9:3), 7. Meyer, Villingen (7:1), 8. Lasarzick, Stühlingen (10:5), 9. Haugg, Villingen (9:6), 10, Bredl, Mönchweiler (9:7), 11. Klemens, Singen II (5:3), 12. Riehm, Hüfingen (9:8), 13. Napoletano, Singen III (6:5), 14. Dannegger, Hüfingen (5:4).

3. Paarkreuz: 1. Rivizzigno, Singen II (9:0), 2. Sturm, Konstanz (8:2), 3. Obergfell, St. Georgen (9:4), 4. Sauter, Villingen (8:3), 5. Opiol, Hüfingen (6:1), 6. Isele, Hüfingen und Köstner, Mönchweiler (je 8:4), 8. Barth, St. Georgen (8:5), 8. Dannegger, Hüfingen (5:2), 9. Raut, Singen III (5:4).

Doppel: 1. Walter/Hackenjos und Vollstädt F./Heyn (je 10:2), 3. Bredl/Ternieden (8:1), 4. Schönle/Lasarzick (6:0), 5. Mehne/Rivizzigno (7:2), 6. Winnes/Sturm und Moosmann/Wiemer (je 6:1), 8. Schädler/Dorka (5:1), 9. Koch/Schifferdecker, Mönchweiler (7:4), 10. Pacher,/Widmann (6:3), 11. Häge/Lerner (5:2), 12. Fromme/Faude, F.A.L. und Bädicker/Brandl (4:1).