Öfingen hat einen Lauf

Thomas Minzer, Trainer des SSC Donaueschingen, tippt den 26. Spieltag in der Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) TuS Oberbaldingen – FC Löffingen II. „Oberbaldingen hat sich nach einem Durchhänger wieder gefangen und setzt sich mit 2:1 Toren durch.“

FC Lenzkirch – SSC Donaueschingen. „Wir müssen schnell den Schock vom Mittwoch verdauen, als wir gegen Öfingen in der Nachspielzeit den Sieg noch aus der Hand gegeben haben. Wir sind immer noch in der guten Ausgangsposition. Allerdings verschlechtert sich die Personallage, was jedoch keine Ausrede darstellen soll. Wenn wir stabil in der Abwehr stehen und unsere Chancen nutzen, ist ein 2:0-Sieg möglich.“

SV Öfingen – SV Gündelwangen. „Öfingen hat einen kleinen Lauf und wird durch den Punkt bei uns weiteren Auftrieb haben. Die Mannschaft ist zweikampfstark und auch taktisch gut geschult. Öfingen gewinnt mit 3:1.“

FC Hüfingen – SV Göschweiler. „Hier treffen die zwei punktgleichen Kellerkinder aufeinander. Göschweiler macht mir aktuell den besseren Eindruck. Die Elf hat am Mittwoch dreifach gepunktet und wittert nun wieder eine Chance. Göschweiler gewinnt mit 1:0.“

FC Bräunlingen – SV Grafenhausen. „Um die Spannung an der Tabellenspitze zu behalten, wäre es gut, wenn Grafenhausen punktet. Gegen uns war Grafenhausen der bislang beste Gegner in dieser Saison. Spielt die Elf auch in Bräunlingen so stark auf, ist ein 2:2 möglich.“

FC Pfohren – FC Bad Dürrheim II. „Ich würde es Pfohren wünschen, dass die Elf wieder in die Spur findet. Bad Dürrheim ist durch die jüngste Heimniederlage noch stärker unter Zugzwang geraten. Mein Tipp: 1:0.“

FV Möhringen – SV Hinterzarten. „Ich würde mir wünschen, dass Möhringen für unseren Konkurrenten im Aufstiegsrennen zum Stolperstein wird. Realistisch betrachtet glaube ich es aber nicht. Dafür ist Hinterzarten zu stark und gewinnt 2:0.“

SV Eisenbach- FC Neustadt II. „Beide müssen um den Klassenerhalt zittern. Eisenbach war stark aus der Winterpause gekommen, schwächelte aber zuletzt etwas. Logisch betrachtet ist eine Punkteteilung denkbar. Ich tippe 1:1.“