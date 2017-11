Regionalsport Schwarzwald Öfingen fast wie Schalke

Rückblick auf die Spiele in der Fußball-Kreisliga A 2. Nach 0:4-Rückstand Remis nur knapp verpasst

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Auch wenn nur vier der acht angesetzten Spiele am Wochenende ausgetragen wurden, gab es doch 15 Tore zu sehen. Kein Treffer fiel hingegen in der Spitzenpartie zwischen dem SV Hinterzarten und dem SSC Donaueschingen. „Es war ein sehr intensives und gutklassiges Spiel. Beide Mannschaften haben für die Liga gute Leistungen gezeigt. Wahrscheinlich können wir mit dem Punkt noch eher leben, denn der Abstand zum SSC in der Tabelle hat sich nicht verändert“, sagt Hinterzartens Trainer Kay Ruf. Er sah spielerisch gute Szenen, aber auch im Angriff und in der Abwehr starke Leistungen. Ruf: „Das Spiel war genau exakt das, was von der Tabellenkonstellation her erwartet werden durfte.“

Thomas Minzer, Trainer des SSC Donaueschingen, stimmte seinem Trainerkollegen zu. „Es war ein Top-Spiel. Das Ergebnis geht in Ordnung, wobei auch ein 3:3 möglich gewesen wäre. Sehr abwechslungsreich und unterhaltsam“, betont Minzer. Ziel des SSC sei gewesen, den Abstand zum Gegner nicht größer werden zu lassen. Minzer: „Bei einer Niederlage wäre Hinterzarten sieben Punkte weg gewesen. Das haben wir verhindert.“ Hinterzarten sei weiterhin in Schlagdistanz, was den SSC-Trainer zuversichtlich für die zweite Saisonhälfte stimmt.

Profitiert vom 0:0 im Spitzenspiel hat der FC Bräunlingen, der gegen den FC Neustadt II mit 4:0 Toren gewann und auf Rang zwei vorrückte. Bräunlingen hat noch drei Punkte Rückstand auf Hinterzarten, aber auch ein Spiel weniger ausgetragen. Allerdings mussten sich die Zuschauer lange in Geduld üben, denn bis zur 60. Minute stand es noch 0:0. „Wir waren 90 Minuten drückend überlegen. Schon zur Pause hätte es 4:0 stehen können. Ich musste in der Kabine etwas lauter werden, nachdem wir allerbeste Chancen ausgelassen hatten“, bilanziert Trainer Uwe Müller. Das Donnerwetter verfehlte seine Wirkung nicht, denn fortan schlossen die Bräunlinger ihre Angriffe konzentrierter ab. Müller: „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Aber die klägliche Chancenverwertung habe ich nicht verstanden. Da müssen wir uns nach der Winterpause deutlich steigern.“

Mit einer 0:4-Pleite kehrte der FC Bad Dürrheim II aus Gündelwangen zurück. „Wir haben uns bei den ersten beiden Gegentreffern dumme Fehler geleistet. Vier Gündelwanger Treffer in der ersten Halbzeit sagen alles über das Spiel. Mit den zweiten 45 Minuten war ich zufrieden, aber so hoch dürfen wir dort nicht verlieren“, sagt Dürrheims Trainer Dennis Feuerstein. Wie schon in den vergangenen Spielen plagten ihn personelle Sorgen. Feuerstein hatte nur einen Akteur auf der Bank sitzen. Mit nur sechs Siegen aus 17 Spielen und nur 20 Punkten läuft die Verbandsliga-Reserve der Kurstädter den eigentlichen Zielen, einen guten einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, hinterher.

Fast eine Parallele zum nahezu gleichzeitig ausgetragen Bundesliga-Spiel zwischen Dortmund und Schalke sahen die Zuschauer beim Spiel des SV Öfingen gegen den FC Löffingen II. Nach 49 Minuten führte Löffingen mit 4:0, bevor Öfingen zur Aufholjagd ansetzte, die jedoch bei der 3:4-Niederlage endete. „Im Vergleich zu Schalke fehlten uns fünf Spielminuten. Auch wir waren nah dran, den 4:4-Ausgleich zu erzielen. Es war ein sehr emotionales Spiel. Jedoch haben wir uns nicht mit zumindest einem Punkt belohnt“, sagt Öfingens Trainer Thomas Klimmer. Er lobt die Moral seiner Elf, die nie aufgegeben habe und in den letzten 20 Minuten dreimal traf. Klimmer: „Wir nehmen aus der Partie einige positive Erkenntnisse mit. Schließlich war Löffingen personell stark aufgestellt und wir haben uns gut verkauft.“