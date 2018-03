Regionalsport Schwarzwald Nußbachs Trainer Richard Dittrich: "Wir waren nur 20 Sekunden hellwach"

Rückblick auf 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Spitzenreiter FC Fischbach ließ sich auch in Kappel nicht stoppen und feierte einen 3:0-Sieg. „Wir haben etwas nervös begonnen, uns aber schnell gefangen. Wir haben den Gegner stets von unserem Tor ferngehalten, sodass es von außen schön war, dem Spiel zuzuschauen“, bilanziert Fischbachs Trainer Günter Hirsch. Die Mannschaft sei zu keiner Phase in Hektik verfallen. Hirsch lobte zudem „die sehr gute Schiedsrichter-Leistung“ in der Partie. Beeindruckend ist weiterhin die stabile Defensivarbeit. „Wir fangen schon vorn mit der Verteidigung an. Wir haben einen sehr guten und ausgeglichenen Kader, was sich auszahlt“, fügt Hirsch an. Zudem verspüre die Mannschaft trotz der permanenten Favoritenrolle keinen Druck.

Mit zwei Siegen im Jahr 2018 hat sich der VfB Villingen auf Rang vier nach oben gearbeitet und dabei neun Tore geschossen. Am Samstag gelang ein 4:1-Erfolg gegen die SG Vöhrenbach. „Der Gegner war nicht so viel schlechter als meine Mannschaft. Wir haben unsere Chancen genutzt. Nach der katastrophalen Vorbereitung sind wir mit dem Auftakt natürlich sehr zufrieden“, bilanziert VfB-Trainer Toni Szarmach. Er stellte mit Patrick Schadko wieder einen Teenager zwischen die Pfosten, um dem Jungen Spielpraxis zu geben. „Trotz der 28 Punkte schaue ich auch noch etwas in der Tabelle nach unten. Die Abstände sind gering. Wir sollten jetzt nachlegen. Die Erfolge müssen Selbstvertrauen geben und sollten uns beflügeln“, so Szarmach.

Auch Franz Ratz, Trainer der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach, sah seine Elf kaum schlechter. „Nach einem 1:4 hast du natürlich wenig Argumente, aber mich stimmt das Gesamtauftreten zuversichtlich. Wir hatten nach dem 0:2 eine richtig gute Druckphase, doch im Gegensatz zum abgezockten VfB bringen wir die Kugel nicht über die Linie“, bilanziert Ratz. Für seine Elf war es die zweite Niederlage nach der Winterpause. „Bei uns kommt deswegen keine Unruhe auf. Wir sind gut drauf, nur die Ergebnisse stimmen nicht. In der zuletzt gezeigten Verfassung werden wir das aber ändern. Ich bin zuversichtlich, dass wir nach dem spielfreien Ostern das Punktekonto aufstocken werden“, fügt Ratz an.

Einen Punkt nahm der FC Tannheim beim 1:1-Unentschieden dem bisherigen Tabellenführer DJK Villingen II ab. „Ein gerechtes Resultat. Beide Teams hatten in je einer Halbzeit leichte Vorteile. Wir können mit dem Punkt gut leben“, sagt Tannheims Trainer Christoph Raithel. Seine Elf hat somit vier Punkte aus den zwei Partien nach der Winterpause eingesammelt und muss über Ostern zweimal antreten. „Jetzt haben wir mit Fischbach gleich wieder einen Tabellenführer. Auch diesen wollen wir ärgern“, kündigt Raithel an. Nicht glücklich ist der Trainer mit der Planung der Nachholpartien. „Wir müssen in vier Wochen achtmal spielen. Wir sind keine Profis. Ich weiß nicht, warum alle Nachholspiele in den Monat April gepackt werden. Das wird für uns nicht einfach.“

Mit dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Schonach II haben die Sportfreunde Neukirch die Rote Laterne abgegeben. „Wir sind uns alle einig, dass dieser Sieg nur ein Anfang sein kann. Wir haben den Schock des schnellen Gegentreffers gut weggesteckt und geantwortet. Oft hatten wir in der Vergangenheit kein Abschlussglück, diesmal passte es besser. Nun gilt es den Schwung in die zwei Partien über Ostern mitzunehmen“, analysiert Udo Glander, Trainer der Sportfreunde. Neukirch hat im Vergleich zu allen anderen Teams im Tabellenkeller bisher die wenigsten Partien ausgetragen und könnte im besten Fall am kommenden Wochenende die beste Saisonplatzierung überhaupt schaffen.

Neues Schlusslicht ist der SV Nußbach nach dem 3:3-Unentschieden auf dem Ausweichplatz in Triberg gegen Rietheim. Besonders schmerzhaft für den Neuling: Nach der 3:2-Führung in Minute 87 dauerte es keine 60 Sekunden und der Vorsprung war wieder weg. „Da waren wir noch zu euphorisch und die Konzentration hat gefehlt. Nach einem eigenen Treffer musst du hellwach sein. Wir waren es aber nur 20 Sekunden. So ein Gegentreffer ist unerklärlich. Wir haben bei zwei Rietheimer Treffern kräftig mitgeholfen“, ärgert sich Nußbachs Trainer Richard Dittrich. Über 90 Minuten habe seine Elf gleichwertig agiert und streckenweise gut gespielt. Bleibt der Makel, dass es die Nußbacher nicht geschafft haben, sich zu belohnen.