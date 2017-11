Regionalsport Schwarzwald Nurhan Ardiclik: Remis in Eisenbach

Trainer des SV Gündelwangen tippt den letzten Spieltag der Vorrunde der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) TuS Oberbaldingen – FC Lenzkirch. „Ich sehe beide Mannschaften nahezu auf Augenhöhe und tippe 1:1.“

SV Hinterzarten – FC Bad Dürrheim II. „Die Bad Dürrheimer haben zuletzt viermal in Folge verloren, was mich etwas wundert. Gegen uns war die Mannschaft sehr stark. Hinterzarten ist der Spitzenreiter und will die Tabellenführung sicherlich mit in die Winterpause nehmen. Es wird nicht einfach, aber Hinterzarten gewinnt mit 1:0.“

SSC Donaueschingen – SV Grafenhausen. „Das Spitzenspiel. Beide haben die Möglichkeiten, um als Sieger vom Platz zu gehen. Auf eigenem Platz ist der SSC indes ganz schwer zu bezwingen, obwohl Grafenhausen einen kleinen Lauf hat. Ich tippe 3:1.“

FC Neustadt II – FV Möhringen. „Neustadt hat sich vor der Saison eine bessere Platzierung ausgerechnet. Sie mussten aber zuletzt wegen personeller Sorgen oft umstellen, was sich in den Ergebnissen ausdrückt. Gegen Möhringen sollte ein 3:0-Erfolg machbar sein.“

FC Löffingen II – FC Hüfingen. „Löffingen ist nicht mehr mit der Mannschaft aus der vergangenen Saison vergleichbar. Ich habe dem Team einiges zugetraut, doch dass es so gut läuft, überrascht mich. Mein Tipp: 2:1.“

SV Gündelwangen – FC Bräunlingen. „Wir stellen uns auf ein ganz schweres Spiel ein. Bräunlingen hat zuletzt gezeigt, dass die Form stimmt. Die Elf gehörte für mich schon vor der Saison zu den Teams, die oben in der Tabelle mitspielen werden. Diese Einschätzung bestätigt sich. Wir wollen vor der Winterpause unser Punktekonto verbessern. Und da bietet sich auch gegen Bräunlingen die Chance dazu.“

SV Göschweiler – FC Pfohren. „Die Frage wird sein, wie Pfohren mit den Platzverhältnissen in Göschweiler zurechtkommt. Die Gäste sind stärker als das Schlusslicht, aber Göschweiler ist richtig unter Zugzwang und muss etwas tun. Pfohren wird alles aufbieten müssen, um mit einem 1:0-Erfolg die Heimreise anzutreten.“

SV Eisenbach – SV Öfingen. „Beide sind Tabellennachbarn und brauchen dringend Punkte. Für uns wäre es gut, würde es in der Partie keinen Sieger geben. Ich tippe daher 1:1.“